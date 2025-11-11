Dubbi del pubblico del Grande Fratello dopo le ultime azioni di Simona Ventura: e se Donatella Mercoledisanto fosse protetta?

Incredibile, ma vero: si parla di una polemica che riguarda il Grande Fratello. Ma più precisamente su cosa verte? Su quello che è successo ieri tra Simona Ventura, Donatella Mercoledisanto e Francesco Rana. Andiamo con ordine: nei giorni scorsi la casalinga e Francesca Carrara hanno avuto modo di litigare per via di uno scherzo che la prima non ha proprio accettato. A questo punto si è deciso di farle intervenire in studio al fine di trovare un terreno comune e sotterrare l’ascia di guerra.

Carlotta, fidanzata di Mattia contro Grande Fratello: "Non ho.." durissimo sfogo/ Strategia per andare in tv?

In questo frangente, però, la conduttrice non ha mai sprecato una parola di rimprovero nei confronti della pugliese che ha tirato i capelli all’inquilina che le stava facendo un semplice scherzo. Molti sui social stanno prendendo le difese di quest’ultima ipotizzando che Donatella sia in qualche modo difesa e favorita dagli autori del reality show.

Rasha Younes ai ferri corti con Simone De Bianchi/ Lite al Grande Fratello: “Nessuno ti capisce”

Grande Fratello: Simona Ventura si è scagliata contro Francesco per difendere Donatella

Non si capisce come mai si debba in qualche modo difendere Donatella Mercoledisanto, neanche fosse quel personaggio incredibile in grado di reggere sulle sue spalle il programma in questione ovvero il Grande Fratello. Eppure ieri Simona Ventura l’ha difesa più volte arrivando anche a scagliarsi con un certo livore contro Francesco Rana, colpevole di averla offesa con la frase: “Mi sono informato di te a Bari, ne hai fritti di polpi”.

Peccato che con quella frase il vigile non voleva offendere la casalinga riferendosi al suo passato di figlia con il padre collaboratore di giustizia. Al concorrente non è stata data la possibilità di spiegarsi perché la conduttrice non gliel’ha permesso. Infatti lui si è spiegato sui social dicendo che gli errori capitano e che bisogna solo imparare da essi al fine di migliorare sempre di più come esseri umani.

Francesco Rana, lettera alla famiglia di Donatella dopo lite al GF: "Parole fraintese, mi scuso"/ "Deluso"