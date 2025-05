Grande Fratello: chi ci sarà tra i concorrenti

Il Grande Fratello tornerà in onda a settembre e, secondo le prime indiscrezioni, sarà condotto ancora da Alfonso Signorini che potrebbe essere affiancato da una nuova opinionista che, stando a quanto riferito da Amedeo Venza, potrebbe essere Stefania Orlando. Sul web, così, cominciano a circolare anche i primi nomi di quelli che potrebbero essere i primi concorrenti. Alcuni potrebbero arrivare direttamente da The couple: secondo qualche voce di corridoio, infatti, dopo il flop del reality show condotto da Ilary Blasi e chiuso in anticipo per gli ascolti troppo bassi, qualche concorrente potrebbe varcare la porta rossa della casa di Cinecittà.

Il nome più gettonato è quello di Brigitta Boccoli che ha dimostrato di avere un carattere forte e diretto che, in un reality, non fa mai male. Il web, tuttavia, punterebbe anche su alcuni ex naufraghi dell’Isola dei Famosi come Spadino e Nunzio che si sono ritirati. Tuttavia, nella casa, a settembre, potrebbe esserci un’altra ex velina dopo Shaila Gatta che è stata una delle protagoniste indiscusse della scorsa edizione.

Lucia Galeone al Grande Fratello?

Lucia Galeone è stata una velina di Striscia la notizia nel 2004 dopo la partecipazione a Veline. La sua esperienza sul bancone del tg satirico durò solo un anno perché Antonio Ricci e la sua squadra decisero di rinnovare la la trasmissione. A Striscia, tuttavia, Lucia incontrò l’uomo che oggi è suo marito. Lontana da tempo dalla tv, si è raccontata in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage e, di fronte alla possibilità di tornare sul piccolo schermo, ha detto:

“Anni fa ci furono diverse chiamate per prendere parte a dei reality. La prima giunse nel 2006. Mi proposero ‘L’Isola’, ma ero in dolce attesa. Risposi di no, ahimé, perché l’avrei fatta volentieri. Amo il mare, mi piace pescare. E’ un’esperienza che non capita tutti i giorni. Al ‘Gf’, al contrario, non mi ci vedrei. Io, che sono una super attiva, non riuscirei a restare chiusa in casa per tutti quei mesi. Ad ogni modo, non sgomito. Se ci fosse l’occasione per rientrare la valuterei. Ma non deve arrivare per forza”.

