Momento di confidenze al Grande Fratello tra Chiara Cainelli e Shaila Gatta: le due non si sono mai scontrate, ma Lorenzo Spolverato è sempre stato in mezzo a loro. Da una parte ha la sua amica, con cui ride e scherza e con cui gli piace parlare, e dall’altra quella che era la sua fidanzata e con cui ha intrapreso una relazione a dir poco tormentata. In queste ore prima di andare in scena con la puntata dove sarà scelto il terzo finalista le due donne si sono lasciate andare, arrivando pure ad abbracciarsi, mettendo fine a ciò che si andava mormorando nelle ultime settimane.

Chi è il terzo finalista del Grande Fratello?/ Helena Prestes e Shaila Gatta in pole position

C’è stato un periodo nel passato di Chiara in cui proprio non riusciva a guardarsi allo specchio, sempre molto critica con se stessa. Sua madre le ha poi fatto una domanda che le ha svoltato la vita, anche se non subito: “Tu, Chiara, ti vuoi bene?”. E le ha poi suggerito di farlo, ogni tanto, guardarsi allo specchio e dirselo.

Shaila e Lorenzo chiudono al Grande Fratello: "Basta contatto fisico"/ "Ti porto nel cuore, ma..."

Chiara Cainelli e l’episodio del passato “Avevo il singhiozzo. Mi ha devastata”

Non è facile volersi bene in un mondo dove la società mette al centro la competitività, dove bisogna essere sempre perfetti e produttivi. Chiara Cainelli – che ha deriso Helena con Zeudi – non ha passato un bel periodo, anche perché lo studio non l’ha mai stimolata, per questo appena ha potuto si è rifugiata nel lavoro che l’ha poi aiutata a credere in se stessa. Comunque il consiglio della madre lo ha seguito e com’è andata? “Avevo il singhiozzo mentre cercavo di dirlo, questa cosa mi ha devastata” così si è confidata con Shaila Gatta.

Grande Fratello, Chiara Cainelli incalza Mariavittoria: "Non sei sincera"/ Lorenzo sbotta: "Doppia faccia"

Shaila ha concordato con lei quando le ha detto che l’ambiente di lavoro è stato un rifugio che l’ha resa indipendente e l’ha fatta credere in se stessa. Tra le due c’è stato un lungo abbraccio che ha sancito una sorta di vicinanza e di comprensione reciproca alla faccia di tutti i detrattori che le vorrebbero nemiche. Lorenzo Spolverato si è allontanato dall’ex velina perché quest’ultima si era detta gelosa delle attenzioni che rivolgeva a Chiara. Intanto quest’ultima è in nomination e stasera potrebbe correre il rischio di uscire dalla casa del Grande Fratello.