Due concorrenti del Grande fratello rischierebbero la squalifica prima dell'ingresso nella casa.

Il Grande Fratello non è ancora iniziato ma ci sarebbero già due concorrenti che rischierebbero la squalifica prima ancora di entrare nella casa. Il reality show che, quest’anno sarà condotto da Simona Ventura che, con Endemol e Mediaset ha scelto concorrenti nip a cui chiede sincerità e spontaneità non volendo dinamiche forzate, comincerà solo 29 settembre 2025.

Antonella Fiordelisi su Tale e Quale Show:"Paura di Gaia, non di Malgioglio"/ "Fidanzato Giulio? Sono felice"

Lunedì prossimo, nel corso della prima puntata, Simona Ventura che, in studio, sarà affiancata da Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli nel ruolo di opinionisti, mostrerà al pubblico la nuova casa che è stata totalmente ristrutturata e tutti i concorrenti di cui qualcuno, attraverso dei primi video, sono stati già presentati ai fan del reality show. Nonostante il reality non sia ancora cominciato, tuttavia, ci sarebbe già il primo caso.

Grande Fratello 2025, concorrente Matteo Azzali protagonista di un fatto di cronaca/ Cos'era successo

Grande Fratello: chi sono i concorrenti che rischiano la squalifica

Secondo un’indiscrezione riportata da Amedeo Venza, ci sarebbero due concorrenti che potrebbero essere squalificati prima dell’ingresso nella casa senza, però, svelare chi sarebbero i concorrenti che rischiano immediatamente il provvedimento disciplinare.

Secondo quanto fa sapere Amedeo Venza, due concorrenti avrebbero violato il regolamento che prevede di non conoscersi prima dell’inizio del reality. Stando a quello che fa sapere l’esperto di gossip, i due si sarebbero visti a Roma per accordarsi (forse) su alcune dinamiche da realizzare nella casa. Al momento, tuttavia, dal Grande Fratello, non è arrivato alcun comunicato ufficiale. I concorrenti che varcheranno la porta rossa non sono stati ancora annunciato totalmente: di tale indiscrezione parlerà Simona Ventura nel corso della prima puntata?

Alfonso D'Apice attacca Lorenzo Spolverato: "Un attore al Grande Fratello"/ Scoppia la polemica