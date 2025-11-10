È scippiata un'accesa lite tra Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara al Grande Fratello, cosa è successo tra loro nella casa.

È scoppiato un nuovo scontro al Grande Fratello, questa volta sono state Francesca Carrara e Donatella Mercoledisanto le protagoniste dell’acceso litigio. Cosa è successo? Mentre la prima scherzava con Giulia in zona beauty hanno provato a coinvolgere anche la gieffina barese ma lei non ha affatto gradito. La donna non ha trovato la cosa divertente, si è addirittura offesa e da quel momento Francesca non le ha più rivolto la parola.

Funerali Peppe Vessicchio, oggi a Roma in forma privata/ L'addio nella chiesa dei Santi Angeli Custodi

Ieri mattina nella casa più spiata d’Italia a Donatella Mercoledisanto non è certo sfuggito il fatto che Francesca Carrara non l’abbia nemmeno salutata e non è rimasta in silenzio. La donna ha chiesto spiegazioni alla gieffina dicendole che non le ha nemmeno dato il buongiorno, a quel punto hanno iniziato a discutere e lo scontro è diventato sempre più acceso al Grande Fratello. La madre di Simone De Bianchi le ha fatto notare che il giorno precedente l’ha presa per i capelli, un comportamento che ritiene sbagliato e poco rispettoso. Se fosse stato al contrario non si sarebbe arrabbiata? La gieffina ha risposto di no dicendo che in quel momento le stava chiedendo aiuto ma lei non l’ha capito.

Filippo Magnini furioso con Selvaggia Lucarelli a Ballando: "Adesso basta"/ Accuse e video rimosso dai social

Francesca Carrara e Donatella Mercoledisanto ai ferri corti al Grande Fratello: acceso scontro nella casa

Durante la discussione animata tra le due gieffine la Mercoledisanto ha cercato di farle capire che in quel momento le mancava l’aria e stava provando a chiederle aiuto. Inizialmente l’aveva tirata per il braccio, poi le ha tirato i capelli ma solo per farle capire che non stava bene, a detta sua non voleva assolutamente aggredirla. Le ha poi rimproverato il fatto di averle puntato il phon con l’aria calda sul viso mentre lei cercava il suo aiuto.

Francesca Carrara alla gieffina ha detto che il gesto del phon era solo uno scherzo e continuava a ribadire che lei invece le ha tirato i capelli. Ha accusato Donatella Mercoledisanto di essere una persona permalosa e le ha detto che non scherzerà più con lei nella casa del Grande Fratello. Le due hanno continuato a discutere senza trovare un punto di incontro, la Carrara ad un certo punto ha detto: “Perché dovrei salutarti? Non so fingere”, non tornerà il sereno tra loro? Non ci resta che attendere per capire il loro rapporto che piega prenderà.

Elodie scoppia a piangere e ferma il concerto: "Chiedo scusa a tutti"/ Cos'è successo? Reazione choc dei fan