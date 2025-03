Aumenta sempre di più la tensione al Grande Fratello, ormai mancano circa due settimane alla finale del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 ma negli ultimi giorni i rapporti sono diventati molto tesi tra alcuni concorrenti. Sono nate nuove divergenze anche tra Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti che hanno rischiato di compromettere la loro storia d’amore.

Helena Prestes fa uno scivolone al Grande Fratello: "Chiara? Che doppio mento che ha"/ Jessica: "È insicura"

Nella casa più spiata dagli italiani è sempre stato molto altalenante il rapporto tra l’idraulico toscano e la sua fidanzata, nell’ultimo periodo tante sono state le discussioni scoppiate tra loro ma hanno sempre trovato il modo di riconciliarsi. Ieri la dottoressa ha messo fine alla sua relazione con Tommaso Franchi al Grande Fratello, gettandolo totalmente nello sconforto. Dopo l’ennesimo litigio lei ha ritenuto giusto prendere strade diverse, nelle scorse ore ha anche detto che non si fida di lui. La rottura però non è durata a lungo, nella serata di ieri infatti hanno avuto un nuovo confronto ed è tornato il sereno tra loro.

Grande Fratello, Giglio e Lorenzo Spolverato di nuovo contro Helena Prestes/ "Non merità la finale perchè..."

A Zeudi piace mettersi in mezzo al Grande Fratello? Tommaso Franchi la attacca

Nelle scorse settimane Helena Prestes ha messo in dubbio l’orientamento sessuale di Zeudi Di Palma e l’aveva invitata a capire bene cosa voleva perché faceva molta confusione. Dopo l’attacco della modella brasiliana anche Tommaso Franchi al Grande Fratello ha rivolto dure accuse all’ex Miss Italia riferendosi alle sue preferenze sessuali.

Il fidanzato di MariaVittoria Minghetti, durante il loro momento di crisi, si è detto convinto che la gieffina napoletana ci sguazzi in queste cose. A parer suo ha fatto un Grande Fratello ridicolo e l’ha accusata di mettersi sempre in mezzo. Ma non è tutto, poco dopo si è scagliato ancora contro di lei dicendo: “È una grande giocatrice non me ne frega niente, io domani vado contro la finalista. Ora lo dico, strumentalizza il suo orientamento“.

Zeudi Di Palma, il gesto shock contro Lorenzo Spolverato/ Giglio sbotta: "Cresci, non hai 12 anni"