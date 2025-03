Finale Grande Fratello, polemiche sui televoti: Signorini si scaglia contro Beatrice Luzzi

Si avvicina sempre di più la finale del Grande Fratello e gli inquilini stanno sentendo la tensione prima di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione. Infatti stiamo assistendo ad una serie di liti accesissime, polemiche sui televoti tossici e gesti brutti da parte dei concorrenti. In più, cambiano repentinamente gli equilibri nella casa con riconciliazioni improvvise e nuovi distacchi: ad esempio, abbiamo visto Shaila Gatta ritornare da Lorenzo Spolverato dopo un breve periodo di distacco. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutto quello che sta succedendo prima della finale.

Partiamo da Alfonso Signorini, messo a dura prova da questa imminente fine del reality. Il conduttore ha avuto un piccolo battibecco con Beatrice Luzzi, la quale aveva parlato male dei meccanismi di voto. Signorini si è scagliato contro di lei, riprendendola di fronte al pubblico e gelando tutti. Successivamente, ha fatto tacere le voci che avrebbero visto un litigio dietro le quinte con l’opinionista, smentendo totalmente l’ipotesi di un diverbio acceso a telecamere spente. E proprio riguardo ai voti, ci sarebbe molto da dire, ma ci ha pensato il Codacons che è intervenuto dopo le tante segnalazioni da parte del pubblico.

Televoto Grande Fratello, i fan si muovono sul dark web: mail false e Zeudi in vantaggio

Il Codacons ha inviato un esposto alla procura di Milano chiedendo un’indagine per presunta truffa, dato che molti telespettatori si sono scagliati contro il programma dicendo che il televoto è stato pilotato. Tante sono le cose che non funzionano, a partire dai bot e i fandom tossici fino ad arrivare addirittura all’uso del dark web, con la creazione di mail false volte a cambiare i risultati finali. In effetti, pare strano che a salvarsi siano sempre stati gli stessi e che Zeudi Di Palma goda di così tanti voti superando anche i veterani come Shaila Gatta.

Le Zelena hanno il monopolio del televoto, tanto da aver attirato voti da tutto il mondo per portare l’ex Miss Italia a diventare la vincitrice del Grande Fratello. Nel mirino è finito il fandom di Zeudi, che ha anche ricevuto un aereo dalla Spagna in suo sostegno nella giornata di domenica 23 marzo. Al momento i pronostici sulla vincita del reality convergono tutti sulla miss, che al momento si è attirata l’antipatia di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che stanno cercando di smascherarla e di smontare la sua strategia nel gioco. Anche Signorini, nell’ultima puntata si è detto dubbioso su questo enorme successo di Zeudi Di Palma.

Al Grande Fratello sta succedendo di tutto. Uno degli eventi che ha fatto più discutere in assoluto è stato quello sulla relazione di Javier Martinez e Helena Prestes dato che il pallavolista è scoppiato in seguito al sospetto di un riavvicinamento della fidanzata a Lorenzo Spolverato. L’argentino era arrivato addirittura a lasciarla, ma dopo poco tempo hanno deciso di fare pace e ritornare insieme. La stessa cosa vale per Zeudi Di Palma e Helena, entrambe protagoniste di una scena piuttosto triste, che ci mostra a pieno spettro le tensioni che i concorrenti stanno vivendo ultimamente.

Helena Prestes ha accusato Zeudi di averle sputato addosso e di averla bagnata nel corso di una discussione forte, incriminazione che ha generato reazioni tra i gieffini. Successivamente, la finalista ha anche attaccato alcuni concorrenti. Si tratta di Chiara, Lorenzo e Giglio, finiti nel suo mirino dato che secondo lei hanno troppa smania di vincere. Insomma, prima della finale si respira un clima tutt’altro che tranquillo, segno che potremmo arrivare all’ultima puntata del 31 marzo con grandi tensioni.