Sembra essere ufficialmente finita la storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nata circa cinque mesi fa al Grande Fratello. Dopo essersi messi insieme lo scorso ottobre, i due gieffini hanno avuto molti alti e bassi e momenti di crisi. Le ultime forti liti, però, pare li abbiano portati al limite, spingendo Shaila a prendere la decisione di lasciare il modello milanese. Durante la diretta di giovedì, 27 febbraio, Alfonso Signorini ha chiesto all’ex velina di fare una scelta: correre da Lorenzo oppure tornare in salone da sola. A sorpresa, la ballerina non ha raggiunto Lorenzo, mettendo un punto alla loro relazione.

Lite tra Helena e Shaila al Grande Fratello, Stefania Orlando: "Cos'è successo"/ "Una sceneggiata di Lorenzo"

Le reazioni alla rottura degli “Shailenzo” sono state variegate. Da un lato, c’è chi crede che Shaila abbia fatto la scelta giusta, dato che quello con Lorenzo stava ormai diventando un amore tossico. Dall’altro, in molti tifano per un ritorno nella coppia, che è probabile possa avvenire prima della fine del reality. Tra coloro che sperano che i due possano riconciliarsi c’è anche Cristina, la mamma di Lorenzo. La donna ha sempre dichiarato pubblicamente di apprezzare la coppia, vedendo Shaila come un’ottima compagna per suo figlio. Dopo la loro separazione, quindi, ha voluto dire la sua sui social.

Grande Fratello, scontro tra Shaila ed Helena a telecamere spente: "Ha insultato mia madre"/ Cos'è successo

La mamma di Lorenzo interviene dopo la rottura con Shaila: cos’ha detto dopo la puntata del Grande Fratello

“Ritornerete più forti di prima”, ha scritto la signora Cristina sul suo profilo Instagram a corredo di una foto di suo figlio Lorenzo Spolverato insieme a Shaila Gatta. Insomma, la donna sembra non essere affatto contenta della decisione della ballerina e tifa per un ritorno della coppia. Cristina non è l’unica a pensarla in questo modo, dato che i fan degli “Shailenzo” non vedono l’ora di vederli di nuovo insieme, ipotizzando che questa pausa possa servire ai due gieffini, così da riiniziare la loro storia con maggiore consapevolezza. Ad ogni modo, nelle ultime ore, Shaila e Lorenzo sono stati molto vicini, passando la maggior parte del tempo in Casa insieme.

Grande Fratello, il guru della moda torna a parlare di Lorenzo Spolverato/ Il retroscena scatena il web

Sebbene non abbiano avuto contatti fisici, continuano ad essere una squadra all’interno del gioco, motivo per il quale la maggior parte degli spettatori crede che questa rottura durerà ben poco. Anche Javier Martinez è convinto che a breve i due torneranno insieme, accusandoli anche di aver montato solamente una “rottura fake” per attirare l’attenzione. Ciò è che certo è che entrambi dichiarano ancora di provare dei forti sentimenti l’uno per l’altro, dunque sarà difficile stare lontani fino alla finale del Grande Fratello, prevista per il 31 marzo.