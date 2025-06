Il Grande Fratello tornerà in onda su Canale 5 da settembre, la data però non è stata ancora resa nota. Non è nemmeno chiaro che al timone ci sarà di nuovo Alfonso Signorini. Dopo la finale dell’ultima edizione ha replicato ai rumors relativi alla conduzione del reality dicendo che aveva bisogno di una pausa. Il noto conduttore aveva anche detto che non sapeva ancora chi sarebbe stato coinvolto nel prossimo Grande Fratello, l’unica certezza in quel momento era fermarsi e ritrovare se stesso.

Ad oggi non ha rivelato altri dettagli, però sono trapelate alcune indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande Fratello, che a quando pare tornerà in onda in una versione diversa. Si parla infatti di ‘Grande Fratello Gold’, una versione pensata per festeggiare il 25esimo anniversario del reality.

Nuova opinionista al Grande Fratello Gold, chi affiancherà “Alfonso Signorini”

Da settimane circolano rumors sulle opinioniste della nuova edizione del reality, fino ad ora si è parlato della possibilità che Stefania Orlando prenderà il posto di Beatrice Luzzi per affiancare Alfonso Signorini in studio. Stando all’indiscrezione rivelata da 361 Magazine non ci sarà nemmeno Cesara Buonamici.

Sul sito si legge che potrebbe essere di nuovo Alfonso Signorini il conduttore del Grande Fratello Gold ma cambiareanno le opinioniste. Ad oggi Stefania Orlando non ha ancora confermato o smentito i rumors che la vedono nelle vesti di opinionista del reality. Intanto Alberto Dandolo ha fatto sapere che potremmo vedere in questo ruolo anche Anna Pettinelli, a volerla sarebbe proprio Signorini. Ci sarà lei nella nuova versione del reality? Al momento la notizia non è stata confermata dalla diretta interessata, nemmeno la redazione del reality ha rotto il silenzio. Si attendono quindi nuovi dettagli per saperne di più.

