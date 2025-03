Helena Prestes continua a far parlare di sè anche fuori dal Grande Fratello. La concorrente non è molto apprezzata da alcuni ex gieffini che l’hanno conosciuta e con la quale hanno condiviso la stessa esperienza. Invidia? Forse. Le ultime stoccate sono arrivate per bocca di Eleonora Cecere, la concorrente che ha scelto di abbandonare il reality show più spiato d’Italia per tornare dalla sua famiglia. L’ex volto di Non è la Rai è stata ospite in una trasmissione radiofonica e non ha perso l’occasione di esprimere le sue opinioni, anche piuttosto dure, su alcune coppie protagoniste della diciottesima edizione ancora in corso.

Ai microfoni di Non succederà più su Radio Radio, Eleonora Cecere ha detto la sua sugli Helevier, la coppia formata da Javier Martinez e Helena Prestes: “Al di fuori si perdono, finisce tutto. È una cosa televisiva, magari mi sbaglio”. In realtà, se avesse seguito la diretta del GF nelle ultime ore, avrebbe visto e sentito che la coppia ha fatto anche dei progetti per il loro futuro insieme a differenza di chi passa le giornate a fare capricci, dispetti e a cercare di fare clip come nel caso degli Shailenzo.

Le cose tra Shaila e Lorenzo non vanno affatto bene e, di recente, Spolverato ha distrutto pure un regalo ricevuto dalla sua ex fidanzata. Sulla coppia si è espressa la Cecere in una trasmissione in onda su Radio Radio: “Per il momento è meglio che si siano lasciati. Poi fuori dalla casa si rincontreranno in contesti diversi e vedranno la loro storia in maniera diversa”. La Non è la Rai ha condiviso lo stesso pensiero della collega Pamela Petrarolo. Sarà difficile, soprattutto per il modello, non avere le telecamere addosso dopo sei mesi, una volta che varcherà l’uscita della porta rossa.