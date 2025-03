Emanuele Fiori risponde a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato dopo l’ultima puntata del Grande Fratello. Ma, facciamo un passo indietro. Qualche giorno fa, Mariavittoria ha rivelato che, mesi fa, Lorenzo avrebbe chiesto a Shaila di provarci con Emanuele per creare una ‘ship’ e scatenare una nuova dinamica. Presumibilmente, Helena Prestes, dopo aver trascorso diversi giorni fuori dalla Casa lo scorso gennaio, avrebbe rivelato tutto alla coinquilina, aiutandola così ad aprire gli occhi su Lorenzo. Inizialmente il ragazzo ha negato tutto. Peccato che gli utenti si siano subito messi ad indagare, riportando alla luce un vecchio video che ha smascherato gli “Shailenzo“.

Nella puntata andata in onda ieri, giovedì 6 marzo, Alfonso Signorini ha mostrato in diretta questa famosa clip, nella quale si vede Lorenzo chiedere alla fidanzata di flirtare con Emanuele almeno per una settimana. A quel punto, Shaila lo interrompe immediatamente, intimandogli di smetterla e di parlare con il microfono, probabilmente intuendo l’ambiguità della sua richiesta. Durante la diretta, il conduttore ha detto alla coppia di “aver perso la faccia” e il pubblico ha iniziato a fischiarli. Come se non bastasse, adesso, ad esprimersi è stato proprio Emanuele.

Emanuele Fiori replica a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: lo sfogo dopo la puntata del Grande Fratello

Ieri, giovedì 6 febbraio, Emanuele non ha potuto partecipare alla puntata del Grande Fratello a causa di alcuni impegni lavorativi. Non avendo avuto la possibilità di rispondere in diretta a Shaila e Lorenzo, poco fa, ha pubblicato un duro sfogo su Instagram. Il fisioterapista non le ha mandate a dire e ha accusato la coppia di pensare solamente alle dinamiche del gioco. Come se non bastasse, ha anche chiarito di non aver mai nutrito interesse per Shaila, dunque, in ogni caso, non avrebbe avuto alcuna intenzione di approfondire la conoscenza con lei.

“Visto che ieri non ero presente in studio per motivi lavorativi, rispondo ora. Lorenzo ti ringrazio per la ‘solidarietà maschile’ ma non ho bisogno di ricevere solidarietà da nessuno, tantomeno da due persone insicure ed infantili come voi, dato che vi piace così tanto ridere alle spalle degli altri”, ha scritto. Dopodiché, si è rivolto direttamente a Shaila: “Stai tranquilla, la ship non l’avrei creata neanche se tu fossi stata l’unica concorrente della Casa. Pensate alle vostre dinamiche, che ne avete di materiale su cui riflettere, io a differenza vostra sto benissimo così, grazie”.