Enzakkione parteciperà alla nuova edizione del Grande Fratello? Il gossip sull'amico di Gianmarco Steri

La notizia ormai sembra essere ufficiale: dal prossimo autunno, su Canale 5 arriverà la versione NIP del Grande Fratello, con alla guida Simona Ventura. Una novità che segna un cambiamento importante, dato che sarà la prima edizione, dopo oltre cinque anni, senza Alfonso Signorini alla conduzione.

A partire da gennaio 2026, però, è prevista anche una speciale edizione Gold del reality, pensata per celebrare i 25 anni del programma. In questo caso torneranno in gioco alcuni degli ex concorrenti storici del GF, e al timone ci sarà proprio Signorini, pronto a riprendere in mano le redini in occasione dell’anniversario.

In attesa della fine dell’estate, iniziano già a circolare i primi nomi dei possibili protagonisti, sia per la versione NIP che per quella GOLD. Per quanto riguarda l’edizione celebrativa dei 25 anni, tra i nomi più chiacchierati spuntano quelli di volti ben noti al pubblico del reality, come Cristina Plevani, Dayane Mello, Oriana Marzoli e molti altri.

Più misteriosa, invece, la selezione dei concorrenti non famosi. Tuttavia, nelle ultime ore è emerso un nome che ha già attirato l’attenzione: quello di “Enzakkione“, conosciuto soprattutto per essere il migliore amico di Gianmarco Steri, ex tronista di Uomini e Donne.

Enzakkione al Grande Fratello? Cosa si sa fino ad ora

Il podcast Italia ha rivelato di aver saputo tramite fonti vicine all’entourage di Alfonso Signorini, che Enzakkione, amico di Gianmarco Steri, potrebbe varcare davvero la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia.

Negli ultimi mesi, l’uomo è diventato una piccola star dei social, grazie alle sue storie ironiche su Instagram dedicate al percorso di Gianmarco a Uomini e Donne. Un’ironia che ha conquistato il pubblico e, a quanto pare, anche Maria De Filippi, che lo ha persino invitato in studio, mostrando nei suoi confronti una certa simpatia.

Al momento, però, si tratta ancora di semplici indiscrezioni. Per avere conferme ufficiali sui concorrenti ufficiali della prossima edizione del Grande Fratello, bisognerà aspettare ancora un po’.