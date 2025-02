Tanti sono stati i colpi di scena al Grande Fratello durante la 30esima puntata andata in onda ieri sera, lunedì 10 febbraio 2025, tra questi anche la proclamazione del primo finalista del reality. Al televoto sono finiti Lorenzo Spolverato, Alfonso D’Apice, Javier Martinez e Luca Giglio, non appena sono arrivati in studio Alfonso Signorini ha fatto tornare i meno votati nella casa, Alfonso e Giglio.

Zeudi Di Palma e l'abbandono del padre: "Non condanno ma non giustifico"/ Poi incontro col fratello Giuseppe!

La scelta del pubblico è ricaduta quindi tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, infatti sono stati loro i concorrenti più votati. In molti non vedevano l’ora di scoprire il verdetto del televoto, ma quando è arrivato il momento di eleggere il primo finalista del Grande Fratello c’è stato un grosso errore che ha spiazzato non poco il conduttore. Quando sul maxischermo è apparso il gieffino argentino Alfonso Signorini lo ha proclamato ma ha dovuto fare un passo indietro dopo l’applauso del pubblico dicendo che c’era stato un errore.

Jessica Morlacchi e la depressione dopo il successo: "Stavo in casa a letto"/ "Non doveva entrare luce, poi…"

Alfonso Signorini infastidito dall’errore commesso al Grande Fratello, in diretta fa chiarezza sulla vicenda

Dopo aver proclamato Javier Martinez come primo finalista del Grande Fratello il conduttore ha parlato di un colpo di scena per confondere un po’ le idee. Rivolgendosi ai due gieffini ha poi detto che si sarebbe messo in mezzo a loro e avrebbe toccato la spalla del vero vincitore, subito dopo ha comunicato che il primo finalista è Lorenzo Spolverato.

L’errore di Alfonso Signorini ieri sera al Grande Fratello è stato clamoroso ma lui ci ha tenuto a precisare come sono andate davvero le cose per evitare mille speculazioni sull’accaduto. In diretta ha spiegato che nella busta aveva i nomi dei primi due esclusi e non sapeva il nome del finalista, doveva illuminare tutto la regia. Quindi, quando ha visto Javier sul led lo ha proclamato come finalista ma gli autori e Cesara Buonamici a gesti gli dicevano di no. Ha poi aggiunto: “Io non so perché qualcuno abbia inquadrato Javier. Questo errore non so di chi sia, ma non è mio! Io qui non c’entro nulla, ognuno ora si assuma le sue responsabilità”.

Stefania Orlando gela Chiara Cainelli: "Rimasta male per Javier"/ "Avrebbe voluto stare al posto di Helena!"