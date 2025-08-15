Chi sarà nel cast della nuova edizione del Grande Fratello? Ecco le prime indiscrezioni sui possibili concorrenti

Manca poco al ritorno del Grande Fratello su Canale 5. La nuova edizione “NIP” del reality porterà con sé diverse novità, a partire dalla conduzione con Simona Ventura, che prenderà il posto di Alfonso Signorini. Per la conduttrice si tratta di un grande ritorno in prima serata e nel mondo dei reality e molti spettatori non vedono l’ora di rivederla in azione. Nonostante i cambiamenti, alcune regole resteranno invariate rispetto agli ultimi anni. Pier Silvio Berlusconi infatti sembra intenzionato a proseguire con la sua linea “antitrash“, escludendo dalla Casa più spiata d’Italia concorrenti provenienti dal mondo dei social.

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, chi possiede un seguito numeroso online come influencer, content creator o aspiranti personaggi già conosciuti potrebbe essere automaticamente escluso dai casting. La produzione non ha ancora confermato ufficialmente questa indiscrezione, ma lo stesso Maggio ha affermato in risposta a un utente su Instagram che da quello che sa escludono anche candidati con parecchi follower: “Da quel che so, escludono anche candidati con parecchi follower”.

Grande Fratello, il cast della nuova edizione: dettagli

Quest’anticipazione arriva in un momento in cui, secondo quanto ipotizzato da Pier Silvio Berlusconi, l’obiettivo sarebbe tornare a un format più “puro”, selezionando persone sconosciute al pubblico proprio come avveniva nelle edizioni originali del reality ed evitando così i “volti già pronti”. Al momento restano soltanto indiscrezioni e bisognerà attendere per scoprire chi saranno i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, in onda dall’autunno su Canale 5 con la conduzione di Simona Ventura.