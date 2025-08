Grande Fratello, ex concorrente è incinta: ecco chi è! Divertente e originale video annuncio della gravidanza di Alessia Prete: "Presto saremo in tre"

Alessia Prete ex concorrente del Grande Fratello è incinta! L’annuncio: “Presto saremo in tre”

Cicogna in arrivo per una delle concorrenti della scorsa edizione del Grande Fratello mentre si rincorrono le indiscrezioni sulla nuova edizione, di chi stiamo parlando? Di Alessia Prete, modella ed influencer che ha partecipato alla quindicesima stagione del reality di Canale5 all’epoca condotto da Barbara D’Urso. Sono passati anni dall’esperienza televisiva ma l’influencer ha sempre potuto contare su un discreto numero di fan e follower che prima l’hanno sostenuta nella sua avventura e poi attraverso i social nella sua quotidianità.

Grande Fratello, Stefano Bettarini nel cast?/ Decisione a sorpresa di Simona Ventura

Alessia Prete è incinta ed ad annunciarlo è stata lei stessa nelle scorse ore con un semplice e tenero post su Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato di aspettare un bambino, o una bambina non ha reso noto il sesso, con il video visibile alla fine dell’articolo. Nell’originale video si vede Alessia insieme al compagno Alessandro abbandonare i calici di Prosecco e sostituirli con due biberon mentre accarezzano il pancino e si abbandonano ad un lungo bacio e la didascalia annuncia il lieto evento: “Abbiamo notizie: presto saremo in tre!”

Lorenzo Spolverato a pranzo con un bodyguard: l'ex GF risponde alle critiche/ "Non l'ho scelto io, la verità"

Alessia prete è incinta, chi è l’ex concorrente del Grande Fratello: dal flirt con Matteo Gentili al compagno Alessandro

Alessia Prete è stata una concorrente del Grande Fratello 15, in quell’occasione si mise in mostra per la sua semplicità e schiettezza aggiudicandosi il secondo posto dietro il vincitore Alberto Mezzetti. Durante l’avventura nella Casa, Alessia visse una storia d’amore con Matteo Gentili, terzo classificato. La loro relazione, tuttavia, naufragò nel 2019, i due annunciarono la rottura con un post social chiarendo che comunque tra di loro rimaneva affetto e stima reciproca. Adesso Alessia è felice sia professionalmente, è un’influencer e speaker radiofonica per RDS, che soprattutto sentimentalmente. Da anni al suo fianco anche il compagno Alessandro, estraneo al mondo dello spettacolo, ed adesso i due hanno annunciato che presto saranno in tre. Il lieto annuncio della gravidanza di Alessia Prete in poco tempo ha fatto incetta di congratulazioni e complimenti anche da ex gieffini come Martina Nasoni e Federica Calemme.

Mirko Brunetti sempre più innamorato della fidanzata Silvia Ghio/ La dedica speciale per i suoi 25 anni