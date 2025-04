Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello? Questa è una domanda che molti si pongono ogni anno riguardo alle persone che decidono di mettersi in gioco partecipando al reality di Canale 5. Sebbene, a prima vista, sembri basti semplicemente non fare nulla e trascorrere le giornate, il GF ti espone a 360 gradi e può essere estremamente difficile reggere la pressione psicologica. Di conseguenza, in tanti si chiedono quale sia il compenso per scegliere di affrontare una sfida simile. Com’è noto, esiste una differenza tra il cachet riservato ai concorrenti VIP, ovvero i personaggi famosi, e quello destino ai NIP, cioè gli inquilini non conosciuti.

Letizia Petris e Andrea Delogu, l'infanzia nella Comunità San Patrignano/ Grate per la rinascita dei genitori

Dalla scorsa edizione, con la presenza di entrambe le “categorie”, questa differenza è ancora più evidente. Alcuni mesi fa, Mariavittoria Minghetti aveva sorpreso molti spettatori svelando di ricevere circa 80 euro al giorno per la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Una cifra che in molti non si aspettavano, dato che tanti credevano fosse più alta. In realtà, però, sembra che la dottoressa percepisse anche più di altri “Nip“. A tal proposito, pochi giorni fa, Letizia Petris è stata ospite di un podcast, dove ha svelato nuovi dettagli interessanti.

Letizia Petris e Paolo Masella, convivenza dopo il Grande Fratello 2024?/ "Adesso è complicato, più avanti…"

Letizia Petris svela il suo cachet al Grande Fratello: ecco cos’ha detto

Letizia Petris si è fatta conoscere lo scorso anno come concorrente del Grande Fratello, dove ha trovato anche l’amore incontrando il fidanzato Paolo Masella. A distanza di più di un anno dalla fine dell’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, Letizia ha rilasciato un’intervista al Tutti Santi Podcast, raccontando la sua infanzia e il percorso vissuto al GF. Ad un certo punto, le è stato stato chiesto quanto guadagnasse durante il reality e l’ex gieffina ha risposto senza filtri, in una clip che è rapidamente diventata virale.

“Se ci pagano per stare lì dentro? Sì, certo. 50 euro al giorno, i nip, cioè quelli non conosciuti, come me e Paolo. I vip tanto”, ha detto Letizia. Insomma, una cifra minore rispetto a quella svelata da Mariavittoria Minghetti solo pochi mesi fa. “E a livello economico quanto ha inciso il GF? Ti ha aiutato? Adesso ti puoi permettere una vita migliore, più benestante?”, le è poi stato chiesto. “Mi ha aiutato tantissimo, assolutamente si”, ha replicato l’influencer, ammettendo che la sua vita è migliorata economicamente dopo la partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini.