Grande Fratello, misterioso ex concorrente celebra il ritorno di Simona Ventura: “Studio pronto a grandi emozioni!”.

Si sa, il Grande Fratello di Simona Ventura è uno dei più attesi di sempre, proprio per il fatto di riportare in auge una versione autentica e ormai dimenticata del reality, visto l’andamento ballerino degli ultimi anni. Non si parla d’altro che di pronostici, di ipotesi e speranze che si ritorni al ‘vintage’, quando ancora gli inquilini erano sconosciuti al pubblico e le dinamiche non erano forzate. Nelle ultime ore, anche un ex concorrente si è esposto sull’argomento, e lo ha fatto dal Festival di Venezia. Di chi si tratta?

Stiamo parlando di Luca Calvani, che ha fatto parte del cast dell’ultima edizione del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini. L’attore aveva fatto molto parlare di sè per il suo carattere particolare e per lo strano rapporto costruito con Jessica Morlacchi, vincitrice del reality. Oggi Luca si trova a Venezia a condurre il premio Kineo, mentre ben presto gli spetta un nuovo ruolo nel cast di Beautiful. Intanto, si è lasciato andare a qualche dichiarazione a Superguidatv svelando il suo pensiero sul Grande Fratello di Simona Ventura. Andiamo a scoprire cos’ha detto!

Grande Fratello, Luca Calvani senza freni: “Finalmente programma degno di Simona Ventura”

Prima di tutto, Luca Calvani ha voluto spendere due parole sulla sua esperienza nel reality di Canale 5, raccontando a Superguidatv come ha vissuto l’ultima edizione del Grande Fratello. “Sicuramente è stata un’esperienza molto forte, credo di essermela cavata sinceramente, nonostante fosse difficile“, ha svelato, dicendo di aver provato tanta nostalgia della sua casa nel bosco e dei suoi affetti più cari. “Spero di aver dato il meglio di me, di aver fatto riflettere in dei momenti perché il mio intento era quello e spero di esserci riuscito“.

Non manca poi il suo parere su questa nuova edizione di Simona Ventura, che diventa conduttrice parallelamente ad Alfonso Signorini nella versione NIP: “Sì, io sono felicissimo per il ritorno di Simona Ventura, finalmente un programma dove tutti i suoi skill, perché Simona è veramente una tigre in studio“, spiega Luca Calvani sul nuovo Grande Fratello: “Finalmente Simona Ventura torna con un programma degno del suo talento“. Siete d’accordo con lui?