Si parla spesso del fatto che i fandom dei concorrenti del Grande Fratello cercano sempre nuovi modi per ‘manipolare’ il televoto. Negli ultimi giorni Striscia la notizia ha cercato di fare luce sui metodi che utilizzano per dare più voti possibili, tra questi vpn, bot e mail rubate.

A lasciarsi sfuggire scioccanti rivelazioni sui fandom è stata una ex fan, a Valerio Staffelli ha spiegato che non si tratta di mail temporanee ma di reali indirizzi mail rubati ed è per questo motivo che non è possibile riconoscerli e annullare i voti che provengono da questi login.

Come fanno i fandom a manipolare i televoti con le mail rubate? La rivelazione dell’ex fan spiazza

All’inviato di Striscia la notizia l’ex fan ha fatto sapere che i fandom hanno delle lunghe liste di mail, naturalmente con relative password, queste sono tutte rubate. Da lì è possibile accedere a enormi file, ha rivelato che alcuni sono da 20.000 mail, ma ce ne sono anche da 90.000 mail e da 250.000 mail. Ma non è tutto, per evitare di farsi scoprire dal Grande Fratello vengono dati anche degli accorgimenti da mettere in pratica.

L’ex fan ha fatto poi sapere che per essere sicuri di non essere scoperti si procede poi con la registrazione al sito del Grande Fratello con quelle mail rubate. Non appena arriva sulla mail la conferma di verifica del sito bisogna confermare la mail e subito dopo cancellarla. Ci ha tenuto anche a sottolineare che si tratta di una pratica illegale perché sono mail che appartengono ad altre persone. Ha poi concluso dicendo: “Più si attinge a questi pacchetti di email e più si può ottenere un risultato più grande nelle votazioni“.