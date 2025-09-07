Grande Fratello, ex vincitrice gela tutti: “OnlyFans aperto per gioco, ma dopo il reality ho dovuto fare terapia”.

Un’ex vincitrice del Grande Fratello ha rotto il silenzio decidendo di raccontare una parte molto intima e dolorosa della sua vita. In seguito al reality, infatti, non è stato tutto rose e fiori. Anzi, ha iniziato a soffrire di ansia e ha avuto bisogno di andare in terapia per tornare a stare bene. Stiamo parlando di Alessia Macari, che è stata anche la ‘Ciociara’ di Avanti un altro e che aveva vinto la prima edizione del Grande Fratello Vip, ottenendo un grande successo.

La ragazza si è dunque lasciata andare ad una lunga intervista a Fanpage dove ha fatto il punto della situazione sulla sua vita ripercorrendo i momenti no in seguito alla partecipazione al Grande Fratello. “Ricordo con gioia ogni istante, ero single, non avevo ancora una figlia, quindi volevo solo divertirmi e farmi conoscere. Un po’ mi mancava la mia famiglia, ma stavo bene“, ha spiegato al giornale, dicendo di aver provato forti sensazioni d’ansia una volta uscita dal reality di Canale 5. La giovane ha confessato che in quei momenti voleva a tutti i costi ritornare nella casa più spiata d’Italia e che il ritorno alla normalità è stato parecchio traumatico.

Alessia Macari su OnlyFans: “Aperto per i piedi“

“Per fortuna al GF c’era anche una psicologa, con cui mi sono confrontata anche dopo aver finito il programma. Nel giro di due settimane stavo già meglio. Mi ha aiutata anche parlare con gli altri ex concorrenti, visto che anche ad altri di loro era capitata la stessa cosa“. Così ha detto Alessia Macari ricordando il post Grande Fratello Vip. Infatti, nonostante avesse vinto, l’ambientamento alle due diverse realtà non è stato affatto facile.

Alessia Macari, nell’intervista a Fanpage ha anche chiarito alcuni punti rispetto all’apertura di OnlyFans. L’ex vincitrice del Grande Fratello ha detto che si è trattato solo di uno scherzo e che sua cugina e il suo migliore amico l’hanno aiutata ad aprire un profilo dato che in giro per il web molta gente rubava le sue foto ai piedi. “A me, tra l’altro, non piacciono per niente, li trovo bruttissimi, ma online giravano ovunque“, ha detto, “Così, per ridere, abbiamo caricato qualche foto. È durato pochissimo e poi abbiamo chiuso“.

