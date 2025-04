Un volto amatissimo del Grande Fratello è finito in ospedale per un problema di salute improvviso. Ecco quello che è successo.

Tutti i protagonisti che partecipano al famoso reality show – condotto da Alfonso Signorini – diventano parte integrante delle famiglie degli italiani. L’edizione 2025 è appena terminata, e si sta già vociferando chi possano essere i prossimi concorrenti. Le indiscrezioni dicono anche che Signorini non sarà più al timone del celebre programma, e che per il prossimo anno potrebbe sostituito da un altro suo collega. Di certo ancora non si sa cosa succederà, ma nel frattempo tutti coloro che hanno partecipato in passato alla trasmissione Mediaset continuano ad essere seguiti sui social.

Una protagonista del Grande Fratello ha ad esempio fatto allarmare i followers, quando ha fatto sapere di essere finita in ospedale per un problema di salute sorto all’improvviso.

Cosa è successo alla protagonista del Grande Fratello

Ad aver pubblicato un suo video in diretta dall’ospedale è stata proprio Jo Squillo, la cantautrice italiana che ha in passato partecipato al reality show Grande Fratello. Proprio lei ha infatti fatto sapere ai fan che ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico e si è quindi mostrata sul letto d’ospedale nella fase post-operazione. “Piccolo intervento. E’ andato tutto bene. Grazie”, ha scritto lei sotto al post, attirando così l’attenzione di numerosi followers. Numerosi sono infatti stati i commenti scritti dai fan, che le hanno augurato una pronta guarigione e che si sono chiesti cosa stesse succedendo.

Al momento non si sa quale sia stato il suo problema di salute, anche perché la diretta interessata ha preferito non rivelare nulla di più. Tra i vari messaggi social, sono però apparsi anche quelli di suoi colleghi come Natasha Stefanenko, Jovanotti, Simona ventura, Carla Gozzi e Caterina Balivo, Sabrina Salerno e Sarah Altobello.

Chi è Jo Squillo: carriera e vita privata

Nata a Milano nel 1962, il suo primo esordio nel mondo musicale è avvenuto nel 1980, quando ha realizzato il 45 giri Sono cattiva/Orrore come membro del gruppo femminile Kandeggina Gang. Negli anni ’80, Jo Squillo ha inoltre sperimentato numerose correnti musicali, andando ad abbracciare il new wave. Il vero successo è però arrivato per lei nel 1991, quando ha preso parte al Festival di Sanremo in coppia con Sabrina Salerno, presentando il brano Siamo donne. Da quel momento la sua carriera non si è più fermata e negli anni è sempre stata legata sentimentalmente all’ex musicista e produttore discografico Gianni Mucciaccia, con cui si è sposata dopo molti anni di relazione.

