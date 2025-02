Continua a far discutere il presunto tradimento di Yulia Bruschi nei confronti di Giglio, che si trova ancora dentro la Casa del Grande Fratello. Nonostante la smentita della giovane toscana, il “giallo” non è affatto chiuso, tanto che ora ha deciso d’intervenire anche un ex volto di Temptation Island: Anna Floacciardi. La storia tra Anna e Alfred è stata una delle più discusse e criticate dell’ultima edizione del reality, al termine della quale hanno deciso di uscire separati. Ebbene, pare che la giovane conosca bene Edoardo Gullino, ex tentatore con il quale è stata beccata Yulia.

Ricordiamo che, nei giorni scorsi, sui social è stato diffuso un video in cui si vede l’ex gieffina ballare in modo ambiguo con un ex tentatore, Edoardo Gullino. Durante l’ultima puntata del GF, Yulia ha fatto chiarezza, spiegando che si trattava di una semplice serata tra amici e ribadendo di amare Giglio. Dal canto suo, il parrucchiere ha creduto alle parole della fidanzata, liquidando la questione con una battuta: “Facciamoci una risata”. Tuttavia, il gossip sembra tutt’altro che concluso. Anna, che ha convissuto per diversi giorni con Edoardo, ha lanciato una frecciatina che non è passata inosservata.

Anna Floacciardi lancia una frecciatina a Yulia Bruschi del Grande Fratello: la verità sul presunto tradimento verso Giglio

Nelle ultime ore, Anna Floacciardi ha condiviso il video del confronto tra Yulia Bruschi e Giglio, scrivendo: “Facciamoci una risata… perché se dovessimo dire la verità ci sarebbe poco da ridere”, con tanto delle emoji del pagliaccio e di ‘pinocchio’. Insomma, una stoccata che lascia poco spazio a dubbi e che sembra confermare le corna dell’ex gieffina al fidanzato. Non è chiaro in che modo l’ex protagonista di Temptation Island sia venuta a conoscenza del presunto flirt tra Yulia ed Edoardo Gullino. Tuttavia, il fatto che si sia esposta pubblicamente lascia supporre che potrebbe aver ottenuto informazioni piuttosto compromettenti.

In quel locale, insieme a Yulia ed Edoardo, si trovavano anche Federica Petagna e Stefano Tediosi. Questi ultimi, però, non hanno confermato il tradimento. Ad ogni modo, è necessario sottolineare che si tratta solamente d’indiscrezioni e supposizioni, dato che Yulia ha più volte negato le accuse. Sui social, ha anche attaccato i detrattori, definendoli solamente dei bigotti. A questo punto, chissà se Alfonso Signorini deciderà di riprendere il tema nella prossima puntata del Grande Fratello, mostrando a Giglio la bordata di Anna.