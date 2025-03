Lorenzo Spolverato continua a far discutere il pubblico del Grande Fratello. Da quasi sei mesi, ormai, Lorenzo si è reso protagonista di comportamenti decisamente discutibili e sopra le righe, culminati negli ultimi tempi a causa delle forti tensioni in Casa e della recente separazione dalla fidanzata Shaila Gatta. Da un lato, c’è chi lo supporta, apprezzando il fatto che, con pregi e difetti, si sia messo in gioco al 100% nel reality, a differenza di altri inquilini. Dall’altro, però, in tanti non riescono proprio a tollerarlo, considerando un cattivo esempio per gli spettatori. Tra questi pare esseri anche un ex concorrenti di quest’edizione del GF: Federico Chimirri.

Grande Fratello, sfogo shock di Lorenzo Spolverato contro Javier Martinez: "Marcisci cogl*one"/ Polemica

Federico ha fatto il suo ingresso nella Casa a gennaio e, dopo meno di due mesi, è stato eliminato lo scorso giovedì, 6 marzo. Durante la sua permanenza, ha stretto una bella amicizia con Javier Martinez, Stefania Orlando ed Helena Prestes, criticando invece il gruppetto di Lorenzo e Shaila. Di conseguenza, anche una volta fuori dal reality, non è riuscito a stare zitto di fronte all’ennesima polemica uscita di Spolverato contro il suo amico Javier.

Mattia Fumagalli torna al GF e riabbraccia Javier Martinez dopo l'eliminazione/ "L'ultimo mio desiderio!"

Federico Chimirri critica Lorenzo Spolverato dopo l’uscita dal Grande Fratello: cos’ha detto

La puntata del Grande Fratello di giovedì, 6 marzo, non è stata affatto semplice per Lorenzo. Dopo il confronto in studio con Alfonso D’Apice e lo smascheramento sul ‘caso Emanuele’, il 28enne ha avuto un’aspra lite con Javier e Stefania Orlando. Dopo aver visto il loro gruppo accanirsi contro Chiara Cainelli, Lorenzo è andato su tutte le furie, scatenando il caos durante la pubblicità. Nella notte dopo la diretta, il modello era ancora piuttosto agitato, tanto da lasciarsi andare ad una frase infelice contro l’argentino. “Marcisci cog*ione”, ha detto, mentre il pallavolista veniva chiamato in confessionale dagli autori.

Javier Martinez contro Chiara Cainelli: "Mi dai del montato"/ Shaila attacca: "Dici parolacce di nascosto"

Un’espressione che è stata riportata su tutti i social e che non è sfuggita a Federico Chimirri. Quest’ultimo, infatti, ha commentato un post Instagram della pagina “giuseppeporro.it” sulla vicenda, mettendo un’emoji della faccina raggelata e quelle delle scimmiette che non vedono e non sentono. Pur senza esprimersi a parole, il cuoco ha lasciato intendere, tramite il suo commento, quanto sia rimasto allibito dall’esternazione del suo ex coinquilino. Alfonso Signorini farà confrontare Federico e Lorenzo nella prossima puntata del GF? Chissà…