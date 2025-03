Federico Chimirri travolto dalle critiche dopo l’ultima puntata del Grande Fratello. Ieri, lunedì 17 marzo, Zeudi Di Palma è stata attaccata dentro e fuori della Casa, ricevendo accuse pesanti. Helena Prestes, infatti, sostiene che l’ex Miss Italia stia strumentalizzando il suo orientamento sessuale per riuscire a vincere il reality. A quel punto, dallo studio, è intervenuto anche Federico, il quale ha definito Zeudi una “stratega con la faccia da angelo”, tirando in ballo sempre la sua sessualità. Le parole di Federico hanno scatenato una feroce polemica sul web, con molti utenti che l’hanno accusato di essere ‘omofobo’ e ‘bifobico’.

In particolare, i fan di Zeudi hanno inondato di commenti negativi il cuoco, al punto da organizzare una segnalazione di massa per far chiudere i suoi profili social. Alla luce di tutto ciò, l’ex gieffino ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram per chiarire la sua posizione, sottolineando di non aver mai giudicato Zeudi per la sua bisessualità. Nonostante ciò, ha continuato ad attaccarla, dicendo che, secondo lui, starebbe trasformando il suo orientamento in una sorta di strategia personale.

Federico Chimirri travolto dalle critiche dopo l’intervento al Grande Fratello: cos’è successo

“Supporto tutte le persone che si battono per tutte le parità, quelli che hanno permesso che in un programma come il GF di dare voce alla libertà di una ragazza di 23 anni. Non supporto chi (forse inconsapevolmente) strumentalizza tutto questo per strategia. In un gioco va bene, ma nella vita reale ti puoi fare tanto male”, ha scritto Federico Chimirri sul suo profilo Instagram. Ma, queste dichiarazioni non hanno fatto altro che far infuriare ancora di più i fan di Zeudi Di Palma, che l’hanno travolto di insulti e commenti. Federico ha postato alcuni di queste critiche sulle sue storie, parlando di “fandom tossici“.

Ad ogni modo, ci sono anche molti spettatori che sono dalla parte dello chef. Difatti, diversi utenti concordano con lui, sostenendo che Zeudi stia giocando sulla sua sessualità per attaccare Helena Prestes e vincere il Grande Fratello. Non solo, a far discutere è anche il fandom dell’ex Miss Italia, considerato da tanti come uno dei più tossici tra quelli nati nel corso dei tanti anni di trasmissione del reality di Canale 5. Ci sarà un confronto tra Federico e Zeudi nella prossima puntata del GF? Chissà…