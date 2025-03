Federico Chimirri interviene in difesa di Shaila Gatta al Grande Fratello. Nell’ultima puntata del reality, Shaila ha riflettuto sul suo percorso nella Casa, arrivando alla conclusione di essersi lasciata offuscare dalla relazione con Lorenzo Spolverato. A detta sua, l’aver assecondato costantemente i “capricci” del fidanzato l’ha portata a spegnersi, fino a perdere il televoto per la finale contro Zeudi Di Palma. Una riflessione apprezzata da molti, compreso uno dei suoi vecchi “nemici” nella Casa, ovvero Federico.

Lo chef, dopo essere entrato a gennaio, ha passato circa un mese e mezzo nel reality, per poi essere eliminato poche settimane fa. Nel corso della sua permanenza, ha stretto amicizia con Helena Prestes e Javier Martinez, criticando apertamente Shaila, Lorenzo e Chiara. Dopo questo sfogo della ballerina, però, ha voluto spezzare una lancia a suo favore, accusando Lorenzo di averle rovinato il percorso e spronandola a concentrarsi su sé stessa. Secondo lui, infatti, il modello milanese è soltanto un narcisista e un attore, che avrebbe usato la relazione con Shaila per “brillare” da solo.

Federico Chimirri lancia pesanti accuse a Lorenzo Spolverato: la reazione allo sfogo di Shaila al Grande Fratello

Mentre si trovava in studio insieme agli altri eliminati, Federico ha condiviso una storia scrivendo: “Io invece penso che Shaila stia pagando il prezzo di stare accanto ad una persona narcisista che l’ha sempre spenta per ‘brillare’ lui. Sono felice che se ne sia resa conto in tempo. Ps. Lorenzo come attore sei un ottimo concorrente del Grande Fratello”. Insomma, delle accuse forti da parte dell’ex gieffino, che ha parlato addirittura di narcisismo. Nei giorni scorsi, Federico aveva già espresso un’opinione simile sui suoi social, criticando aspramente Lorenzo e difendendo Stefania Orlando.

A fine puntata, poi, Federico ha rincarato la dose. Quando Alfonso Signorini ha chiesto agli ex concorrenti chi, secondo loro, meritasse la finale, Federico ha detto: “Io penso che come in tutti i film arrivano i cattivi e i buoni. Dei cattivi è arrivato già Lorenzo. Deve vincere Helena o Javier”. Ad ogni modo, Lorenzo non sembra aver preso affatto bene le parole di Shaila, tanto da accusarla di avergli addossato tutte le colpe della crisi del suo percorso al Grande Fratello. Ci sarà un nuovo distanziamento tra gli “Shailenzo“? Chissà…