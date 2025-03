Grande Fratello: anticipazioni finale 31 marzo 2025

L’attesa sta per finire. Dopo 197 giorni, oggi, lunedì 31 marzo 2025, si conclude ufficialmente il Grande Fratello. Sono stati sei mesi e mezzo ricchi di emozioni e colpi di scena che si concluderanno questa sera con la finale che sarà condotta da Alfonso Signorini che, anche in quest’ultima puntata, sarà affiancato dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e dalla commentatrice del web, Rebecca Staffelli. Come ogni anno, la finalissima si aprirà con una coreografia che vedrà coinvolti tutti gli ex concorrenti che, per l’occasione, sono guidati da Enzo Paolo Turchi che, dopo averli fatti ballare in casa, ha creato una coreografia per omaggiare quella che, per alcuni degli ex concorrenti, è stata casa per sei mesi e mezzo.

Tommaso Franchi si trasferisce a Roma per Mariavittoria Minghetti?/ Lei pronta ad aprire la sua casa

Spazio, poi, al primo verdetto. Al termine della semifinale, sono finite al televoto Chiara Cainelli e Mariavittoria Minguetti. per tutta la settimana, il pubblico è stato chiamato a scegliere la quinta finalista. Chi sarà tra la veterana Mariavittoria e la trentina Chiara?

Grande fratello: il ritorno di Shaila Gatta e il confronto con Lorenzo Spolverato

La grande assente della finale del Grande Fratello è sicuramente Shaila Gatta che avrebbe meritato di giocarsi la vittoria con Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Pur essendo stata eliminata in semifinale, Shaila è stata presente nella Casa. Il fidanzato Lorenzo non ha perso occasione per salutarla e parlare di lei così come Mariavittoria che non ha digerito la sua eliminazione. Shaila, tuttavia, ha fatto molto rumore anche sui social per la sua assenza e per alcune mosse social che hanno fatto pensare ad un ripensamento sulla crisi con Lorenzo.

Shaila Gatta, confronto con Lorenzo Spolverato nella finale del Grande Fratello?/ Cosa succede in diretta

Secondo Biagio D’Anelli, infatti, Shaila, questa sera, dovrebbe tornare in casa per un confronto proprio con Lorenzo dal quale, sempre stando a quello che fa sapere D’Anelli, prenderà le distanze. Dopo una settimana di distacco, Shaila chiuderà la relazione per la quale ha lottato per sei mesi?

Grande Fratello: sorprese per i finalisti

La finale del Grande Fratello sarà ricca di televoti per decretare il finalista, di sorprese e di momenti emozionanti. I finalisti, così, riceveranno tutti una sorpresa. Per Lorenzo sarà quasi sicuramente Shaila mentre per Helena Prestes arriverà Javier Martinez. Per Zeudi Di Palma così come per Jessica Morlacchi, invece, le sorprese sono top secret: per l’ex Miss Italia potrebbe arrivare la sorella che non vede da tempo o l’ex fidanzata mentre per Jessica potrebbero arrivare il fratello e la sorella.

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli si lasciano dopo il Grande Fratello?/ Il web sentenzia: “Coppia finta!”

La sorpresa dovrebbe arrivare anche per Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli: entrambe potranno riabbracciare i fidanzati con cui l’amore è nato nella casa del Grande Fratello ovvero Tommaso Franchi e Alfonso D’Apice.

Come seguire in diretta streaming la finale del Grande Fratello

L’appuntamento con la finale del Grande Fratello è per le 21.30 su canale 5 per seguire la diretta televisiva. Collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione, invece, si può seguire la diretta streaming. Per l’ultima volta, inoltre, sarà possibile seguire anche la diretta dalla casa attraverso due regie differenti. Nei prossimi giorni, tuttavia, sempre su Mediaset Infinity si potranno rivedere le varie puntate e le single clip dedicate ai concorrenti.