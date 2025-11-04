Francesca Rocco e Giovanni Masiero, 11 anni dopo il primo incontro al Grande Fratello, si sono lasciati.

Sono trascorsi circa 11 anni dal giorno in cui Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono incontrati per la prima volta al Grande Fratello; la condivisione del percorso nel reality ben presto propiziò l’amore che, nel corso del tempo, ha offerto radici solide per la crescita di una splendida famiglia. Oggi a prendersi la scena è però il finale della loro favola, certamente non lieto seppur senza strascichi e recriminazioni.

Nel 2016 il grande passo del matrimonio, l’anno successivo la nascita della prima figlia Ginevra e ancora nel 2021 l’arrivo della secondogenita: Beatrice.L’amore tra Francesca Rocco e Giovanni Masiero sembrava più forte delle incomprensioni, delle difficoltà, tanto da superare anche una crisi vissuta qualche anno fa. Purtroppo però, come ufficializzato sui social dalla donna, l’amore è finito. Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati: dopo oltre 10 anni di amore puro e sincero hanno deciso, pare di comune accordo, di prendere strade diverse.

Francesca Rocco e Giovanni Masiero, la rottura affrontata con maturità: “Siamo complici, sostegno reciproco…”

Come riporta Isa e Chia, è stata proprio Francesca Rocco ad ufficializzare sui social la fine del matrimonio con Giovanni Masiero. “…Mesi fa abbiamo sentito che dentro di noi qualcosa stava cambiando. Abbiamo scelto di viverlo in silenzio… Oggi, siamo pronti a condividere ciò che per noi è diventato serenità: la fine di un amore”. L’ex volto del Grande Fratello ha dunque sottolineato come quel sentimento così forte sia per certi versi ancora vigente, seppur in una forma diversa: “Siamo diventati amici e ci piace pensare che l’amicizia sia la forma più alta dell’amore”. Un rapporto che dunque resta sano, rispettoso, anche in virtù della serenità delle figlie nate dal loro amore al fine che non subiscono il contraccolpo di un matrimonio ai titoli di coda.

Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati ma con grande maturità sono riusciti a mettere da parte eventuali ruggini mettendo piuttosto in primo piano il grande sentimento che ancora li lega: “Siamo complici, siamo il sostegno reciproco” – ha scritto l’ex volto del Grande Fratello sui social – “Separarsi non è un fallimento, è un atto di amore maturo quando nasce dal desiderio di non rovinare ciò che di bello si è costruito”. Parole importanti e che forse fanno anche riflettere; in un mondo dello showbiz che fin troppo spesso racconta di rotture agitate e tempestose, la scelta di Francesca Rocco e Giovanni Masiero ci ricorda l’importanza di saper chiudere un capitolo senza necessariamente dover bruciare l’intero libro.