Ieri sera, giovedì 13 marzo, Stefania Orlando è stata eliminata dal Grande Fratello. La conduttrice, dopo circa tre mesi di permanenza nel reality, ha perso il televoto contro Helena Prestes e Chiara Cainelli, dovendo abbandonare per sempre la Casa più spiata d’Italia. La sua è stata un’eliminazione molto discussa, considerando il grande supporto che ha sempre avuto da parte del pubblico. Nonostante ciò, da ormai diverso tempo, i televoti del GF sono dominati dai “fandom“, che si mobilitano in massa per sostenere i propri beniamini. In questo caso, gli “Helevier” hanno votato per Helena, mentre le fan di Zeudi hanno fatto squadra per salvare Chiara.

In particolare, ha fatto discutere la percentuale con cui si è salvata Chiara. Con il 57% dei voti, infatti, ha superato persino la favorita Helena. Solo la settimana scorsa, però, era sotto l’1%, semplicemente perché in nomination c’era anche Zeudi. Una differenza che ha scatenato gli spettatori, e non solo. Anche alcuni personaggi pubblici si sono espressi a riguardo, prendendo le difese di Stefania. Alcune ore fa, la sua amica Anna Pettinelli ha condiviso una storia per elogiare il suo percorso, mentre, adesso, è intervenuto il suo ex coinquilino Francesco Oppini.

Francesco Oppini difende Stefania Orlando: il commento dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello

Dopo l’eliminazione di Stefania dal Grande Fratello, Francesco Oppini ha lasciato un commento sulla pagina ufficiale del programma, scrivendo: “No comment serio“. Un messaggio che ha ricevuto centinaia di like, venendo ricondiviso su tutti i social. Com’è noto, Stefania e Francesco hanno partecipato insieme alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, stringendo una forte amicizia. Insieme a Tommaso Zorzi, loro due formavano un trio inseparabile, che è rimasto unito anche dopo la fine dell’avventura nella Casa.

Nel corso di questi mesi, Francesco ha più volte supportato pubblicamente Stefania, usando i suoi profili social per chiedere di votarla e salvarla dei televoti. Dopo aver superato tante nomination, però, questa volta la Orlando non ce l’ha fatta e ha dovuto abbandonare definitivamente la Casa. Ad ogni modo, questo percorso potrebbe portare importanti novità lavorative alla conduttrice. In tanti, infatti, vorrebbero vederla al posto di Beatrice Luzzi come opinionista e, visti i numerosi complimenti ricevuti da Alfonso Signorini, c’è chi crede che quella poltrona, il prossimo anno, sarà occupata proprio da Stefania.