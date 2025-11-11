Valentina torna ad esprimersi sui social: il suo commento di fuoco dopo lo scontro tra Domenico e la mamma di Benedetta al Grande Fratello

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, è successo davvero di tutto. Prima di tutto, Valentina ha deciso di lasciare il compagno Domenico tramite un messaggio, senza neanche presentarsi in diretta. Stanca di quelle che considera “mancanze di rispetto“, ha scelto di prendersi una pausa e non continuare la relazione. Come se non bastasse, il gieffino ha ricevuto la visita della madre di Benedetta Stocchi, Simona, che ha attaccato duramente lui e Valentina, accusandoli di aver messo in mezzo sua figlia in maniera ingiusta.

Addirittura, la signora Simona lo ha accusato di “star ferendo due famiglie“, riferendosi alla sua compagna da un lato, e all’amicizia di Benedetta dall’altro, dato che Domenico la starebbe mettendo in cattiva luce davanti a tutta l’Italia. Inoltre, lo ha invitato a mantenere le distanze e a comportarsi da uomo se tiene davvero alla propria famiglia. Dal canto suo, il gieffino ha chiarito che tra lui e Benedetta non ci sarebbe nulla di più di un’amicizia e che, da ora in poi, si allontanerà ancora di più per evitare malintesi.

Valentina si sfoga sui social: il commento durante la puntata del Grande Fratello

Al che, subito dopo il confronto tra Simona e Domenico al Grande Fratello, Valentina si è sfogata sui social, attaccando la signora e sua figlia Benedetta: “Carissima signora Simona, io mi sono tutelata il mio e non le permetto assolutamente di parlare di me. Soprattutto di noi che non eravamo una famiglia! Perché non credo che sua figlia sia una santa! Anzi anche a lei piaceva stuzzicare. Detto questo, da mamma mi vergognerei! Per il resto ogni decisione è ormai stata presa”. Come seguirà questa vicenda? Chissà…