Nuova bufera al Grande Fratello, dopo quella scoppiata nelle scorse settimane quando Omer Elomari si è abbassato i pantaloni per mostrare le mutande, oggi protagonista di un gesto choc contro Grazia Kendi è stato Simone De Bianchi. Il giovane gieffino nel pomeriggio di oggi si è artefice di una serie di episodi squallidi e imbarazzanti che hanno fatto esplodere il web contro di lui ed invocarne la squalifica.

Andando con ordine nelle scorse ore Simone De Bianchi ha mimato un atto sessuale con Grazia Kendi, il 21enne parlando con Jonas Pepe ha ammesso: “Mi aveva chiesto di farle vedere se ce la facevo a prenderla in braccio, quindi mi è saltata in braccio e io le ho fatto pò pò pò. È scesa ed è corsa in bagno e ho detto: ‘Ammazza oh, due secondi. Guarda che le ho fatto a Grazia’” E non è tutto, a rendere ancora più scioccante la discussione c’è il fatto che durante il racconto Simone De Bianchi ha mimato un atto sessuale nei confronti di Grazia Kendi ad uno sconcertato Jonas che pur non avendo detto nulla all’amico ha comunque scosso la testain segno di disappunto.

Grande Fratello, Simone nella bufera per la frase oscena su Dolce: “Dopo averla fatta bere ci provo”

E non contento poco dopo Simone De Bianchi si è reso protagonista di un altro spiacevolissimo episodio, questa volta nei confronti di Dolce Dona la concorrente del GF Kossovaro che lunedì prossimo entrerà in Casa. Parlando con Domenico D’Alterio e la madre Francesca Carrara, Simone ha confessato che guardando le foto ha trovato Dolce carina e di volerci provare. Fin qui nulla di male ma subito dopo la discussione è degenerata, Simone ha dichiarato di volerci provare ‘dopo averle fatto bere e averle dato della melatonina”, una frase estremamente volgare che ha coinvolto anche sua madre Francesca che ha riso divertita alle esternazioni del figlio. A non ridere e non trovarlo divertente, invece, è stato il popolo del web che ha considerato i gesti di oggi di Simone squallidi e osceni ed invoca a gran voce la squalifica.

