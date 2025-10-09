Jonas chiude con Anita? L'amicizia speciale con Giulia al Grande Fratello
Sembra essere già tramontata la complicità tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta al Grande Fratello. Durante la prima settimana di convivenza nella Casa più spiata d’Italia, i due hanno stretto un rapporto molto stretto, flirtando e attirando l’attenzione di molti spettatori. Addirittura, è già nato un gruppo che tifa per la nascita di una storia d’amore tra di loro: i “Jonita“. Tuttavia, nelle ultime ore, i due si sono improvvisamente allontanati, con Jonas che pare essersi avvicinato ad un’altra coinquilina, Giulia Soponariu.
Difatti, dopo la messa in onda della seconda puntata, Giulia e Jonas sono diventati sempre più fisici, scambiandosi baci, abbracci ed effusioni. A far innervosire i fan, poi, è stata una frase pronunciata dal gieffino recentemente. Mentre si trovava in giardino insieme agli altri coinquilini, ha voluto elogiare Giulia davanti a tutti, dicendo: “Troppo sveglia la mia donna“. Al che, il video ha subito fatto il giro dei social, con alcuni che hanno già dichiarato la “fine” dei “Jonita“.
Jonas sempre più vicino a Giulia al Grande Fratello: dettagli
Ad ogni modo, c’è ancora chi spera in una relazione tra Jonas e Anita e che crede che, in realtà, il giovane voglia solo farla ingelosire tramite la sua amicizia con Giulia. Certo è che sembrano essersi già formate rivalità tra “fandom“, che, sebbene il Grande Fratello sia appena iniziato, sembrano essere più agguerriti che mai. Ad ogni modo, non resta che continuare a seguire la diretta del reality di Canale 5 per capire come si evolverà questo probabile triangolo della Casa più spiata d’Italia.