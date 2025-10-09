Jonas chiude con Anita? L'amicizia speciale con Giulia al Grande Fratello

Sembra essere già tramontata la complicità tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta al Grande Fratello. Durante la prima settimana di convivenza nella Casa più spiata d’Italia, i due hanno stretto un rapporto molto stretto, flirtando e attirando l’attenzione di molti spettatori. Addirittura, è già nato un gruppo che tifa per la nascita di una storia d’amore tra di loro: i “Jonita“. Tuttavia, nelle ultime ore, i due si sono improvvisamente allontanati, con Jonas che pare essersi avvicinato ad un’altra coinquilina, Giulia Soponariu.

Grande Fratello, gli inquilini si scagliano contro il Tugurio/ "Guerra" nella Casa

Difatti, dopo la messa in onda della seconda puntata, Giulia e Jonas sono diventati sempre più fisici, scambiandosi baci, abbracci ed effusioni. A far innervosire i fan, poi, è stata una frase pronunciata dal gieffino recentemente. Mentre si trovava in giardino insieme agli altri coinquilini, ha voluto elogiare Giulia davanti a tutti, dicendo: “Troppo sveglia la mia donna“. Al che, il video ha subito fatto il giro dei social, con alcuni che hanno già dichiarato la “fine” dei “Jonita“.

Rapina nella casa del Grande Fratello 2025: cos’è successo?/ Mattia e Flaminia rubano e tornano nel tugurio

Jonas sempre più vicino a Giulia al Grande Fratello: dettagli

Ad ogni modo, c’è ancora chi spera in una relazione tra Jonas e Anita e che crede che, in realtà, il giovane voglia solo farla ingelosire tramite la sua amicizia con Giulia. Certo è che sembrano essersi già formate rivalità tra “fandom“, che, sebbene il Grande Fratello sia appena iniziato, sembrano essere più agguerriti che mai. Ad ogni modo, non resta che continuare a seguire la diretta del reality di Canale 5 per capire come si evolverà questo probabile triangolo della Casa più spiata d’Italia.