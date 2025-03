Non ci si scontra soltanto, al Grande Fratello ma quando gli animi si placano e si ha il tempo e la voglia di ascoltare l’altro ecco che possono nascere degli inaspettati rapporti e delle amicizie che poi lontano dalle telecamere potrebbero crescere contro ogni aspettative. Giglio si è ritrovato in cucina con Helena Prestes e ha voluto esprimergli un pensiero sul suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.

“Ho notato questa tua crescita” ha detto il biondo concorrente, “da quando c’è stato l’avvicinamento a Javier. Non sei cambiata a livello caratteriale, ma a livello di ragionamento”. Stando alle sue parole lei sta imparando molte cose dal pallavolista perché si fida di lui. Lei ha aggiunto: “Forse mi hai visto innamorata”. Peccato che in questi giorni Javier Martinez stia avendo parecchi dubbi sulla loro relazione.

Grande Fratello, Giglio a Helena: “Non ti ho mai messo un muro davanti”

Poi Giglio ha continuato a parlare con Helena Prestes che, da quando ha un rapporto più fondato con Javier, appare più serena, anche se lo spettro di Zeudi (finalista) c’è sempre dietro l’angolo: “Ti vedo più sorridente, solare, meno pungente su tante cose. Regali sempre molta positività. Penso di aver conosciuto il tuo lato bello. Sono contento di come ci siamo conosciuti”. La modella lo definisce un ragazzo empatico, soprattutto quando Shaila e Lorenzo litigano, difende anche Chiara, ma avrebbe dovuto analizzare meglio cosa stava difendendo.

“Io non mi sono sentito di avere così tanto bene nei tuoi confronti perché con Shaila ho condiviso di più” ha confessato il concorrente del Grande Fratello, “ma non ti ho mai messo un muro davanti. Non ho mai chiuso la porta. C’è sempre stato lo spiraglio per avere un bel rapporto. Ti vedo più pura e sincera anche a livello sentimentale”. I due si sono abbracciati siglando così un chiarimento che in tanti stavano aspettando, ma intanto si vocifera di una concorrente incinta all’interno della casa.