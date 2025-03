“Helena Prestes è l’unica persona che non vorrei in finale Grande Fratello con me”: confessione spiazzante di Giglio

Manca sempre meno alla finale del Grande Fratello, l’ultima puntata andrà in onda lunedì 31 marzo 2025 in prima serata e decreterà chi sarà il vincitore di questa edizione. Ed a dire la sua sui finalisti ed il probabile vincitore, in queste ore, è intervenuto anche Luca Giglioli, Giglio. Il giovane durante la chiacchierata con Jessica Morlacchi ha ammesso che, secondo lui, c’è solo una persona che non merita la finale: Helena Prestes, dichiarazione spiazzante se si considera che solo pochi giorni fa tra i due c’è stato un riavvicinamento.

Nel dettaglio, Giglio aveva rivelato di aver notato un cambiamento in meglio in Helena Prestes: “Ho notato questa tua crescita…da quando c’è stato l’avvicinamento a Javier. Non sei cambiata a livello caratteriale, ma a livello di ragionamento”. Nelle scorse ore, invece, ha fatto nuovamente dietro front sulla modella brasiliana ammettendo senza mezzi termini: “Io oggi l’unica persona che non vorrei in finale con me, purtroppo perché non riusciamo a trovare un quadra nelle discussioni, è Helena perché per me non si merita la finale a livello di percorso.” E poi ha aggiunto che se da un lato è vero che negli ultimi due mesi è più solare e positiva, anche grazie alla vicinanza con Javier Martinez, si deve tenere conto di tutto il percorso in cui non sono mancati discussioni e atteggiamenti scontrosi e a volte violenti.

Non solo Luca Giglioli Giglio ma anche Lorenzo Spolverato si è lasciato andare alle confidenze con Jessica Morlacchi: “Io porterei Chiara perché si meriterebbe la finale più di qualcun altro.” Non è chiaro, però, contro chi si riferisse, il giovane milanese e la modella brasiliana all’interno della Casa del Grande Fratello hanno sempre avuto un rapporto molto teso e conflittuale ma negli ultimi giorni c’è stato un riavvicinamento. Tuttavia le dichiarazioni di Spolverato sembrano proprio rivolte alla Prestes come fatto notare da Jessica Morlacchi: “Con tutto quello che ha combinato qua dentro tu non la metti in finale? Era qui dall’inizio avete camminato insieme…”