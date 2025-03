Giglio al centro di una polemica al Grande Fratello. Mancano solo due settimane alla fine del reality e le tensioni sembrano essere più accese che mai. In particolare, i vari fandom dei concorrenti sono agguerritissimi e non si lasciano sfuggire nulla, così da capire bene chi portare in finale. Poche ore fa, infatti, è diventata virale una scena con protagonisti Giglio e Mariavittoria Minghetti che ha fatto storcere il naso a molti. Di cosa si tratta? Il parrucchiere e Javier Martinez si stavano preparando in zona bagno quando, ad un certo punto, Mariavittoria è arrivata con un vestito elegante, probabilmente per scattare le foto per il settimanale Chi.

A quel punto, Giglio l’ha guardata e ha detto: “Vacca“. L’espressione non è passata inosservata e il video ha fatto rapidamente il giro del web. Al che, in tanti hanno iniziato a scagliarsi contro il gieffino, accusandolo di body shaming. Nel caso di Mariavittoria, poi, una parola del genere pesa ancora di più dato che, come ha raccontato lei stessa, soffre da anni di bulimia. Tuttavia, c’è chi subito ha difeso il ragazzo, spiegando che non si trattava affatto di un’offesa rivolta a Mariavittoria.

Mariavittoria Minghetti e Giglio al centro di una polemica al Grande Fratello: cos’è successo

Nei commenti dei vari tweet circolati sui social contro Giglio, in tanti sono subito corsi in difesa del 24enne, spiegando che la parola “Vacca” è spesso usata nel dialetto emiliano per riferirsi a qualcosa di eccentrico o di bello. Dunque, a quanto pare, da parte di Giglio non c’era affatto l’intenzione di offenderla, bensì di farle un complimento. Nonostante queste spiegazioni, però, i fan di Mariavittoria Minghetti sono ancora convinti che il gieffino volesse offenderla, continuando a criticarlo ferocemente.

Con la finale alle porte, i fandom del Grande Fratello sono più combattivi che mai. Ormai, ogni occasione è buona per creare una polemica e spostare i consensi. Ad esempio, dopo l’allontanamento di Shaila Gatta da Zeudi Di Palma, i fan di quest’ultima si sono scagliati contro l’ex velina, prendendo la decisione di volerla eliminare dal reality al prossimo televoto. Al momento, infatti, la ballerina rischia di uscire dalla Casa, avendo contro sia i fan di Zeudi che quelli di Helena. A questo punto, non resta che attendere il prossimo lunedì per scoprire cosa succederà e se Alfonso Signorini deciderà di parlare della polemica che ha coinvolto Giglio.