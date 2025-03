È andata in onda ieri sera, lunedì 24 marzo 2025, la semifinale del Grande Fratello ed era tanta la curiosità dei tantissimi fan del reality di scoprire chi sarebbero stati gli eliminati, tra coloro che hanno dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia c’è anche Giglio. In molti lo hanno etichettato come il ‘comodino’ di questa edizione, in studio però Alfonso Signorini ci ha tenuto a far notare quanto sia stato bravo ad ascoltare gli altri gieffini e a dare loro dei consigli.

C’è un dettaglio che naturalmente non è passato inosservato, cioè l’assenza di Yulia Bruschi nello studio del Grande Fratello. Tra i due è scoppiato l’amore nella casa più spiata dagli italiani, l’ex gieffina gli ha fatto una sorpresa in occasione di San Valentino ed entrambi si erano mostrati al settimo cielo e con la voglia di vivere il loro amore lontano dalle telecamere. I telespettatori pensavo che ieri sera lei avrebbe accolto il fidanzato dopo la sua eliminazione e probabilmente ne era convinto anche lui, ma così non è stato.

Perché Yulia Bruschi non ha accolto Giglio nello studio del Grande Fratello? Cosa ha detto Signorini

Non appena Giglio è arrivato in studio Alfonso Signorini gli ha spiegato il motivo dell’assenza di Yulia Bruschi. All’ex gieffino ha fatto sapere che sono successe alcune cose che apprenderà con lei quando si vedranno. Ha poi aggiunto: “Abbiamo deciso di non trattare l’argomento perché abbiamo dei vincoli legali. Quindi è giusto che ciò che c’è da apprendere lo apprenda direttamente da Yulia”.

Yulia Bruschi nelle ultime settimane è sempre stata assente in studio, stando ai rumors sarebbe stata una sua scelta perché era stanca di ricevere dure critiche e attacchi. Ieri sera dopo aver ascoltato la spiegazione di Alfonso Signorini sulla sua fidanzata Giglio ha accettato le sue parole con il suo solito sorriso, in attesa di scoprire direttamente da lei tutto quello che è successo.

