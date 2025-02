Giglio fa delle dure rivelazioni su Helena Prestes al Grande Fratello. Verso la fine della puntata andata in onda giovedì, 20 febbraio, i due hanno avuto un’accesa lite dopo che la brasiliana ha accusato il parrucchiere e i suoi amici di voler “manipolare” i nuovi arrivati. Al che, il 24enne non è riuscito a trattenersi, sostenendo che Helena sia quella più attaccata al gioco tra tutti i concorrenti ancora dentro la Casa. “Sei stata incoerente dal giorno zero qui dentro, sei tu quella attaccata alle clip! Fai ridere quando parli, dici una cosa e poi ne dici un’altra”, ha esclamato il ragazzo.

A quel punto, è intervenuto persino Alfonso Signorini per cercare di placare gli animi. Nonostante ciò, pare che la discussione sia andata avanti anche dopo la fine della diretta, senza essere ripresa dalle telecamere. In particolare, i due si sarebbero scontrati di nuovo nella notte, con Helena che avrebbe usato delle parole e dei toni molti forti nei confronti del coinquilino. Il giorno dopo, l’hair-stylist si è sfogato con alcuni suoi amici, raccontando cos’è accaduto.

Giglio parla della lite con Helena Prestes: “Cosa mi ha detto dopo la puntata del Grande Fratello”

Mentre si trovava in piscina con Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, Giglio ha raccontato di aver litigato con Helena Prestes alle quattro e mezza di notte. “Io non c’entro niente, mi trovo solo a commentare l’arroganza con cui è stato espresso questo pensiero, nel dire ‘non ti azzardare a parlare con Amanda di me. Vai a parlare con Chiara, con Lorenzo, con i tuoi simili’. No, è stato davvero brutto. Mi diceva ‘vai dallo psicologo, vai a parlare con lo psichiatra’. Ma proprio toni brutti, capisci?”, ha spiegato il parrucchiere.

Al che, gli altri inquilini sono rimasti di stucco, commentando però con la loro solita ironia le uscite della brasiliana. In passato, Shaila e Lorenzo si sono lamentati più volte del fatto che Helena venga “protetta” dal programma, che avrebbe spesso chiuso un occhio di fronte ai suoi atteggiamenti discutibili. Di conseguenza, anche questa volta, sembrano crede che non sarà fatto vedere nulla. Sui social, invece, i pareri sono completamenti divisi: da un lato, c’è chi non sopporta l’influencer,, mentre, dall’altro, ci sono numerosi fan che la seguono con passione e vogliono farle vincere il Grande Fratello.