Si è sempre più vicini al gran finale del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, che il 31 marzo annuncerà il vincitore o la vincitrice. C’è chi scommette che è già annunciato (Zeudi Di Palma) e chi invece crede che alla fine Helena Prestes potrebbe spuntarla. Comunque andrà a finire sarà la vittoria dei fandom tossici. Comunque sia dopo la puntata di ieri Giglio ha avuto modo di confrontarsi con Lorenzo proprio sull’ex Miss Italia, spendendo parole non molto lusinghiere.

“Dalla mia ho trovato una persona che non le dà quello che vuole. Non sono indispensabile per il suo gioco. Non mi attacca”, questo è quello che ha detto il parrucchiere a proposito di Zeudi, che è finalista e che spera di poter agguantare la vittoria contro gli altri inquilini che ancora sperano di avere un seguito presso il pubblico.

Grande Fratello, Giglio: “Non porterei in finale Helena Prestes”

“Le ho dato ragione dicendo che nei primi due mesi sono stato zitto perché non sapevo il contesto” ha confessato Giglio dopo la puntata di ieri del Grande Fratello, “che era diverso dal mio, forse mi reputavo sbagliato, ma poi ho capito che dovevo solo essere più me stesso. Questa cosa non me la recrimino più”. E poi ha espresso il suo desiderio su Zeudi Di Palma: che abbia il coraggio di parlagli a viso aperto dicendogli quello che non le sta bene, perché la sincerità è la base di ogni rapporto.

Intanto il parrucchiere ha anche confessato che Helena Prestes “non merita la finale” nonostante riconosca che si sia messa in gioco. E pensare che soltanto una settimana fa in cucina lui l’aveva abbracciata, l’aveva riempita di complimenti, dicendole che da quando stava con Javier è migliorata anche nel carattere: che sia stata tutta una strategia per accalappiarsi le simpatie del suo fandom?

