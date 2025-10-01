Scoppia la prima polemica nella nuova edizione del Grande Fratello: dettagli

Lunedì 29 settembre, è partita la nuova edizione del Grande Fratello. Com’è noto, alla conduzione, è approdata Simona Ventura, che torna ai reality dopo anni di assenza dalla prima serata. Nel corso della puntata d’esordio ha presentato i primi concorrenti, tutti NIP, cioè persone comuni e non appartenenti al mondo dello spettacolo. Intanto, molti spettatori hanno già iniziato a seguire la diretta dalla Casa per conoscere meglio i protagonisti destinati ad animare le serate di Canale 5 nei prossimi mesi.

Pagelle Grande Fratello 2025, prima puntata lunedì 29 settembre/ Ventura vince, Matteo e Giulio "paraventi"

Ebbene, a meno di un giorno dall’inizio della live, è già scoppiata la prima polemica che potrebbe portare ad un’inattesa squalifica. La protagonista è stata Giulia, una ragazza di soli 19 anni, diplomata al liceo delle Scienze Umane e oggi studentessa di Economia e Statistica all’Università di Torino. Non solo, Giulia fa anche la modella e non le dispiacerebbe entrare al mondo dello spettacolo. Proprio lei, mentre si trovava in cucina, ha pronunciato una parola che non è passata inosservata e che in poco tempo ha fatto il giro del web.

Simona Ventura, messaggio ad Alfonso Signorini al Grande Fratello Nip 2025/ Il web già la incorona

Giulia al centro delle critiche: cos’è successo al Grande Fratello

Mentre chiacchierava con i suoi nuovi coinquilini, a Giulia è sfuggita una frase che lasciava intendere un paragone con la sindrome di down. “La mia foto non mi piace per niente, sembro una down”, ha detto la 19enne scatenando un’accesa polemica sui social dove il video del momento è diventato immediatamente virale.

Da lì, è esplosa la prima polemica del web legata a quest’edizione del Grande Fratello, con molti utenti che hanno criticato la gieffina chiedendo immediatamente un provvedimento disciplinare che potrebbe arrivare alla luce del fatto che il Grande Fratello, in quest’edizione, come è stato annunciato, non perdonerà nessun errore. Dall’altro lato, però, non sono mancati i difensori, sottolineando come certe parole possano scappare senza reale intenzione offensiva e invitando a non rovinare subito l’edizione con polemiche. Simona Ventura affronterà la questione nella prossima puntata? Chissà…

Simona Ventura e il ritorno al passato con il Grande Fratello 2025 / "Sarà leggero, la gente deve rilassarsi"