Triangolo tra Jonas, Anita e Giulia? Cosa sta succedendo al Grande Fratello

Sembra essersi formato un triangolo nella nuova edizione del Grande e Fratello. Durante i primi giorni di convivenza nella Casa, si è formata un’amicizia speciale tra Anita e Jonas, che sta facendo impazzire gli spettatori. Difatti, si è formato un gruppo numeroso di fan che spera nella nascita di una storia d’amore tra di loro, facendosi chiamare “Jonita“. Sebbene i due siano sempre più vicini e affiatati, però, ora pare essere subentrato un ostacolo tra di loro.

Di cosa si tratta? Del rapporto creatosi tra Jonas e Giulia. I due, infatti, passano molto tempo insieme e, nelle ultime ore, sono diventati anche molto fisici tra di loro. A tal proposito, proprio ieri notte, i due inquilini si sono abbracciati davanti ad Anita, per poi andarsene mano nella mano, con tanto di bacino. “Ah, quindi è consolidato”, è stato il commento di Anita nel vedere questa scena, mostrandosi visibilmente infastidita. Il video ha rapidamente fatto il giro dei social, scatenando la rabbia dei fan “Jonita”.

Jonas abbraccia Giulia: la reazione di Anita al Grande Fratello

Ad ogni modo, nonostante l’amicizia con Giulia, Jonas continua a mostrare interesse per Anita. Nelle ultime ore, infatti, non sono mancate effusioni tra di loro, nonché conversazioni che sembrano mostrare una sorta di paura da parte di entrambi nel lasciarsi andare. Tuttavia, a detta di molti, i due sicuramente finiranno insieme prima della fine del Grande Fratello, considerando la grande chimica nata tra di loro. A questo punto, non resta che continuare a seguire il reality per capire cosa succederà.