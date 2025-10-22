Giulia Saponariu lapidaria su Jonas Pepe: un gioco al Grande Fratello mette fine all'amicizia speciale tra i due inquilini

Jonas Pepe continua a generare polemica al Grande Fratello. Il giovane gieffino è stato al centro di diverse critiche negli ultimi giorni, soprattutto a causa di alcuni atteggiamenti fuori luogo avuti con le donne della Casa. Durante la puntata andata in onda ieri, lunedì 21 ottobre, Jonas è finito nel mirino, arrivando ad avere una reazione piuttosto esagerata in diretta. Ebbene, anche il girono dopo la puntata, l’inquilino ha ricevuto duri attacchi.

Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto ai ferri corti al Grande Fratello/ "Basta pregiudizi"

Durante la serata, i concorrenti si sono messi in gioco, dando le loro opinioni sugli altri concorrenti, movimentando così le dinamiche nella Casa. Ognuno doveva dire cosa pensa davvero degli altri coinquilini, e, come spesso accade ,il clima si è acceso in fretta. A sorprendere tutti è stata Giulia, che ha deciso di puntare proprio contro Jonas. Una scelta inaspettata, visto che fino a poco tempo fa tra i due sembrava esserci un’intesa speciale, che aveva fatto pensare a molti che potesse nascere qualcosa di più.

Jonas Pepe choc contro Omer Elomari: "Fuori di qui arrivato a scontro fisico"/ Nuova lite al Grande Fratello

Giulia asfalta Jonas al Grande Fratello: cos’è successo

Ebbene, a sorpresa, Giulia ha spiazzato tutti, accusando Jonas di essere incoerente e poco trasparente. “Chi si rivelerà il più finto ? Jonas, per me sei incoerente, in quello che mi dici e dici agli altri, ti rivelerai finto in futuro ma per me lo sei già adesso”, ha detto l’inquilina. Al che, il giovane ha subito avuto una reazione stizzita, scatenando una nuova polemica. A questo punto, non resta che continuare a seguire il Grande Fratello per scoprire come andrà avanti questa “guerra” tra i due inquilini.