Giulia Soponariu e il passato doloroso raccontato al Grande Fratello: "Da piccola ho sofferto per la mia altezza"

Giulia Soponariu si è lasciata andare nelle scorse ore nella casa del Grande Fratello, parlando della sua vita e delle sue passioni, ma anche dei momenti tosti con i quali ha avuto a che fare nel corso degli anni. La modella si è aperta con i coinquilini all’interno del loft più spiato d’Italia, dove ha colto l’occasione per rievocare anche i suoi inizi di carriera, una passione che ha avuto origine fin da piccola e che si è poi evoluta andando avanti negli anni

“Ero appassionata di moda già da piccola, mi mettevo i tacchi di mia madre e dicevo che ero una modella. Ero bruttina da piccola, nonostante volessi fare la modella, avevo gli occhiali, l’apparecchio, venivo presa in giro a scuola anche se le mie maestre mi amavano, però ero alta. L’altezza a me ha traumatizzato un po’ da bambina, essere tanto alti è bello ma non troppo bello per una ragazza. Sei sempre quella presa di mira e presa in giro, una ragazzina alta alle elementari è troppo, non ti può neanche piacere un bambino perché dicono che sei troppo alta. Oggi il mondo della moda mi interessa in parte, mi piace ma non voglio più fare la modella su cose banali, vorrei farlo su cose importanti” ha raccontato la gieffina nella casa più spiata d’Italia.

Giulia Soponariu e il siparietto con Giulio

Nelle scorse ore la modella era finita sotto la lente d’ingrandimento dopo una frase nei confronti del compagno di gioco Giulio al Grande Fratello. Tra i due è spuntata una frase, pronunciata dalla stessa Giulia Soponariu, che ha fatto storcere il naso al web.

Il tutto è nato dopo che il medico ha ammesso di aver un certificato per poter indossare gli occhiali anche negli spazi chiusi: “Secondo me ti sei fatto fare un certificato falso. Tu sei capace di farlo. Tu sei napoletano” ha detto con ironia la ragazza.

