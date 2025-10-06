Giulia Soponariu squalificata? Una delle nuove concorrenti del Grande Fratello 2025 è finita sotto accusa per diverse battute 'esagerate'

Giulia Soponariu è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello 2025, che lunedi 6 Ottobre 2025 andrà in onda in prima serata. C’è grande curiosità riguardo questa nuova edizione e intanto in questi giorni Giulia è stata protagonista suo malgrado di un caso che sta facendo molto discutere.

Giulia Soponariu verrà squalificata dal Grande Fratello? In molti in queste ore si stanno facendo questa domanda e toccherà alla conduttrice Simona Ventura decidere – insieme al resto del staff e agli autori – se l’avventura di Giulia rischia di finire in anticipo o meno. In questi anni abbiamo visto di come si è molto attenti a ciò che uno dice e fa durante i reality.

Il mondo social è molto attento a ciò che succede nei reality e bisogna evitare e rischiare di dire cose oggettivamente che fanno discutere. Nei primi giorni della sua avventura nella casa del Grande Fratello Giulia Soponariu ha spiazzato tutti e le sue parole hanno creato molto caos sui social, in molti non hanno apprezzato e spingono per la squalifica.

Grande Fratello 2025, la frase di Giulia Soponariu fa discutere

Nel corso dei primi giorni nella casa del Grande Fratello 2025 Giulia Soponariu ha parlato della foto di presentazione nella casa e ha raccontato forse esagerando: “La mia foto non mi piace per niente, sembro una down” ha detto la ragazza 19enne in maniera molto leggera ma il mondo social e in generale il web non ha gradito e ha trovato ciò un insulto.

Su Facebook e su X in tanti hanno attaccato Giulia Soponariu ed in tanti spingono per una squalifica della donna, un linguaggio inadatto alla tv e soprattutto irrispettoso nei confronti di coloro che hanno la sindrome di down. Giulia rischia ma allo stesso tempo c’è un precedente che potrebbe salvare la nuova concorrente.

Nel corso della trasmissione del Gf Vip 4 Asia Valente fece un’uscita molto simile ed offensiva e in quel caso Alfonso Signorini fece un richiamo pubblico alla ragazza ma senza però cacciarla dalla trasmissione. Al momento appare probabile quindi che si opti per una scelta del genere rispetto al rumors della squalifica.