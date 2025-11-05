Giulio Carotenuto attacca Anita dopo il suo rientro al Grande Fratello: ecco perché non crede alla sua vicinanza a Jonas

Giulio Carotenuto stronca Jonas e Anita dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello. Ma, si proceda con ordine. Fin dall’inizio di quest’edizione del GF, tra i due giovani si è creato un legame speciale, portando molti spettatori a fare il tifo per la nascita di un amore tra di loro. Dopo poche settimane, però, Anita ha dovuto lasciare improvvisamente la Casa a seguito della morte della madre. Dopo essere tornata dalla sua famiglia per diversi giorni, però, ha deciso di tornare per finire il suo percorso nel reality.

Al che, ha iniziato ad avere un rapporto sempre più stretto con Jonas, mostrando un forte interesse per lui. Quest’atteggiamento ha diviso il web: da un lato, in tanti credono che la loro complicità sia genuina; dall’altro, invece, c’è chi sostiene che Anita stia cavalcando l’onda del “ship” con Jonas dopo aver avuto modo di leggere il feedback dei social fuori dalla Casa. Tra questi ultimi, troviamo anche il loro ex coinquilino Giulio, eliminato poche settimane fa dal programma di Canale 5.

Giulio Carotenuto contro Anita: cos’ha detto l’ex volto del Grande Fratello

Recentemente, Giulio Carotenuto ha risposto ad alcune domande dei suoi seguaci su Instagram, svelando molti dettagli della sua esperienza al Grande Fratello. Al che, è arrivato anche il messaggio di un “hater”, con scritto: “Ti piace cavalcare l’onda e andare contro Anita“. Giulio ha quindi chiarito la sua opinione, spiegando di provare grande stima per Anita, ma di trovare forzata questa sua vicinanza a Jonas dopo il rientro nella Casa.

“Anita è una persona che apprezzo molto, che ho sentito quando c’è stata la scomparsa della madre. Le voglio davvero bene. Ma ciò non può essere fumo negli occhi nel momento in cui viene cavalcata una ship che non esisterà, ma solo dal momento che è stata creata dall’esterno. L’apprezzavo di più quando affermava con forza di voler fare questo percorso da sola, senza dover rincorrere la ship a tutti i costi“, ha scritto l’ex gieffino.

