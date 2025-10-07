Grande Fratello, Giulio Carotenuto spiazza tutti: “Io non fingo, sono così!” Il confronto con i coinquilini diventa virale sui social.

Dopo la seconda puntata del Grande Fratello Giulio Carotenuto ha deciso di parlare con i concorrenti per difendersi da quanto successo. Infatti, nel corso della diretta è saltato fuori che tutte le concorrenti lo hanno accusato di averci provato con loro, in particolare Anita Mazzotta ha raccontato di aver ricevuto avances da lui la sera successiva ad una notte passata con Benedetta. Ecco cos’ha dichiarato Anita.

“Mi ha detto che sono il suo prototipo di donna. 24 ore prima aveva dormito con Benedetta, che è una roba intima. Ma come fai?”.A quel punto, Giulio Carotenuto si è sentito attaccato da tutti e ha deciso di affrontare gli altri gieffini per chiarire con loro questa percezione di tombeur de femme. “Sono stato frainteso. Ho sbagliato. Non lo faccio perché sono calcolatore, non lo faccio per gioco, lo faccio per impulso”, ha detto il ragazzo dopo che è stato attaccato da Anita Mazzotta.

Giulio Carotenuto, il consiglio prezioso di Francesca Carrara: “Cerca di non fingere“

Anche Francesca Carrara si è scagliata contro Giulio Carotenuto: “L’hai un po’ calcolata la situazione”, ha detto riferendosi alla notte con Benedetta e al tentato flirt con Anita. Dopo il suo sfogo con gli altri concorrenti, Francesca si è avvicinata a lui in modo molto materno, per consigliargli di fare questo percorso al Grande Fratello 2025 senza pensare alle strategie e mettendoci il cuore. Lui, ha risposto così: “Spero che tu ti renda conto che io, qui dentro, sono uno che non finge e che non fingerà mai“. Precisiamo che Giulio Carotenuto si trova ora al televoto insieme a Matteo Azzali e Omar Elomari, chi riuscirà a proseguire nel reality di Simona Ventura?