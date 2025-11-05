Giulio Carotenuto boccia la storia d'amore tra Jonas e Anita: ecco quali sono le sue "coppie" del Grande Fratello

Giulio Carotenuto svela la verità sulle coppie del Grande Fratello? Ma, procediamo con ordine. Giulio è stato un grande protagonista durante le prime settimane dell’ultima edizione del GF, salvo poi essere eliminato quasi subito. Nonostante la sua forte presenza il Casa, il suo carattere non è piaciuto molto ai telespettatori, che hanno preferito far restare in gioco altri concorrenti. Ad ogni modo, anche fuori dal reality, Giulio sta continuando a commentare le dinamiche del programma dai suoi social.

A tal proposito, recentemente, ha stroncato una delle coppie più amate della trasmissione, ovvero Jonas e Anita. I due, dopo il rientro della giovane, sono sempre più vicini e in tanti tifano per la nascita di una storia d’amore. D’altro canto, però, Giulio la pensa diversamente, tanto da dichiarare di aver sempre visto Jonas più vicino a Giulia o Rasha, lasciando intendere che la vicinanza con Anita non sarebbe genuina.

Giulio contro Jonas? Ecco cos’ha svelato l’ex concorrente del Grande Fratello

“Che ne pensi dei Jonita“, ha chiesto un utente a Giulio Carotenuto su Instagram. Al che, l’ex gieffino ha replicato: “Per le coppie possibili del Grande Fratello erano quattro. Io possibilmente con Grazia, Jonas l’ho sempre visto con Giulia ma ho sempre notato anche un interesse particolare di Rasha per Jonas, Omar l’ho visto poi un po’ con Giulia“. Insomma, nessuna menzione alla coppia formata da Jonas e Anita, lasciando intendere che, magari, la loro storia potrebbe essere non del tutto autentica.