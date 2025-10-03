Giulio si allontana da Benedetta al Grande Fratello? Cosa sta succedendo

Si sta per rompere l’amicizia speciale tra Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi al Grande Fratello? Procediamo con ordine. Lo scorso lunedì, 29 settembre, è iniziata la nuova edizione del GF, con Simona Ventura che ha presentato i primi concorrenti. Da allora, è iniziata la convivenza per i gieffini, alcuni dei quali hanno già creato dei rapporti speciali. Tra questi, sembravano esserci Giulio e Benedetta, che hanno avuto fin da subito un’intesa speciale, che non è sfuggita né al pubblico a casa né al resto degli inquilini.

Tuttavia, sembrano essere già arrivati i primi problemi. Difatti, nelle ultime ore, Giulio ha confessato di aver iniziato a nutrire dei dubbi nei confronti di Benedetta, complice la velocità con cui si sta sviluppando la loro amicizia speciale. Parlando con Jonas, il dentista ha persino rivelato di temere che la ragazza possa avvicinarsi a lui solo per ottenere più visibilità nel programma. “Non vorrei che sia lei a usare me per avere un flirt qua dentro”, ha detto.

Dopodiché, Giulio ha svelato che, durante la notte, ci sarebbe stata anche una vicinanza fisica tra di loro, motivo per il quale si è spaventato e ha iniziato a pensare che questa velocità nella loro relazione potrebbe nascondere secondi fini. Non solo, ha anche ammesso che, all’inizio, solo Anita ha catturato la sua attenzione, forse perché vede in lei la riservatezza che cerca in una ragazza. Cosa penserà Benedetta di queste confessioni? Non resta che vedere la prossima puntata del Grande Fratello per scoprirlo.