Grande Fratello 2025, Giulio Carotenuto spegne il gossip con Benedetta Stocchi ma insinua: “Connessione profonda con Grazia Kendi”

Lunedì scorso c’è stata la prima eliminazione del Grande Fratello 2025 targato Simona Ventura ed a dover abbondare la Casa più spiata d’Italia è stato Giulio Carotenuto. Il giovane partenopeo dopo giorni di silenzio ha concesso una lunga intervista a Il Giornale dove ha parlato della sua esperienza, ma anche della sua vita e delle sue fragilità e soprattutto ha parlato dei legami nati nel reality, con quali concorrenti ha legato di più. Per giorni, infatti, si è discusso di un suo presunto flirt, che stesse nascendo una coppia formata da Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi al Grande Fratello 2025 ma qual è la verità?

Giulio Carotenuto ha spento il gossip e le voci di un presunto flirt sostenendo che tra lui e Benedetta Stocchi è nata solo una bella amicizia: “Con Benedetta, le circostanze felici dell’ingresso e due caratteri molto simili ci hanno avvicinato tanto. È nata una bella complicità, ma quando ho capito che non poteva esserci altro che amicizia, ho preferito fermarmi.” Tuttavia è con un’altra concorrente del Grande Fratello 2025 che Giulio ha stretto una connessione molto forte, Grazia Kendi: “Si è creata una connessione diversa: più profonda, meno evidente, ma molto vera. Lei ha scelto di confidarmi una parte dolorosa della sua vita, in quel momento ho sentito forte il bisogno di proteggerla, non come uomo, ma come essere umano.”





Giulio Carotenuto eliminato dal Grande Fratello 2025, silenzio rotto su Omer e Jonas

Durante l’intervista a Il Giornale, Giulio Carotenuto ha detto la sua anche sulla rissa sfiorata tra Omer Elomari e Jonas Pepe, che poi hanno fatto pace in diretta: «Credo e spero di sì. Colgo anche l’occasione per scusarmi se in quei momenti ho usato parole dure: non nascevano dalla rabbia, bensì da emozioni più profonde. Alcuni atteggiamenti mi hanno riportato alla mente ferite che pensavo sanate, legate a episodi di bullismo vissuti in passato.” Ed infine ha svelato qual è stata la prima cosa che ha fatto dopo essere eliminato dal Grande Fratello: abbracciare la madre e mettersi il camice e curare i suoi pazienti.