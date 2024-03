Grande fratello: Giuseppe Garibaldi ci riprova con Beatrice Luzzi?/ “La porto su due scogli, a far l’amore”

Grande fratello 2024, Giuseppe Garibaldi rilancia la promessa a Beatrice Luzzi

Giuseppe Garibaldi ripropone un’uscita hot ad alto tasso di romanticismo alla storica fiamma conosciuta al Grande Fratello 2024, Beatrice Luzzi. Nonostante la delusione provata per essere stato l’unico a votare il suo nome per un posto nella finale del Grande fratello 2024, Giuseppe Garibaldi sembra aver ‘perdonato’ la Luzzi tanto da provare un avvicinamento verso l’ex.

Dal suo canto Beatrice Luzzi respinge la avances di Giuseppe Garibaldi per la salvaguardia della sua incolumità emotiva dal momento che ha delle ferite da rimarginare dalla loro precedente rottura. Il loro amore, nato e finito tra le mura della Casa del Grande Fratello 2024 si é rivelato al di sotto delle aspettative dell’attrice di Centovetrine. Nonostante questo rifiuto lui vorrebbe rilanciare la promessa di portarla a Tropea, sullo scoglio, anzi “su due scogli”, a far l’amore nel posto più bello nel mondo, invitando Beatrice Luzzi a cogliere l’attimo senza aspettarsi il grande amore all’uscita dal reality show.

L’attrice é intanto la prima concorrente ammessa alla finale di Grande fratello 2024 e regna in lei il sospetto che la vicinanza di Giuseppe Garibaldi sia una strategia volta al consenso dell’occhio pubblico e a rubarle lo scettro di concorrente preferito nel gioco. E se l’interesse di Giuseppe verso Beatrice invece fosse sincero?

Nel frattempo si sfidano al televoto, che decreterà il concorrente a rischio eliminazione dal Grande Fratello 2024, Anita Olivieri, Massimiliano Varrese, Federico Massaro, Simona Tagli e proprio Giuseppe Garibaldi. Per ora il bidello sembra non avere speranze di poter battere la concorrenza per il titolo di finalista.

