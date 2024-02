Grande fratello, Giuseppe Garibaldi: come sta, dopo il malore choc?/ Parla il fratello, Nicola Garibaldi

Grande fratello 2024, Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi sarebbe fuori pericolo secondo il comunicato che dirama via social il profilo Instagram di Grande fratello, e intanto anche un familiare ha voce in capitolo sul caso del malore choc. Nelle scorse ore del primo weekend di inizio febbraio 2024, Giuseppe Garibaldi accusava un malore, che lo vedeva poi sottoporsi a degli accertamenti medici per verificarne le effettive buone condizioni di salute generale. Il gieffino ed ex flirt storico di Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi, ha destato preoccupazione , dentro e fuori la Casa più spiata d’Italia proprio per effetto del suo malore improvviso, le cui immagini sono finite virali nel mondo dei social network con un tripudio di interazioni da parte degli utenti attivi nel web, perlopiù di preoccupazione. I telespettatori mai si sarebbero aspettati di assistere ad una scena di malore come quella improvvisa che ha visto protagonista Giuseppe.

Mentre il televoto di Grande fratello 2024 resta aperto, con Beatrice Luzzi che perderebbe i più tra i consensi dell’occhio pubblico del reality show, ad avere voce in capitolo sul caso Giuseppe Garibaldi é ora il fratello del giovane, Nicola Garibaldi.

Il messaggio di Nicola Garibaldi

Riattivatosi via Instagram Nicola Garibaldi dirama un messaggio volto a rassicurare i fedeli fan del giovane concorrente protagonista del malore al Grande Fratello 2024.

” Buongiorno a tutti-fa sapere all’esordio del messaggio social per il popolo internauta, Nicola Garibaldi -. Io e la mia famiglia vi ringraziamo per i tanti messaggi d’affetto! Giuseppe sta bene ed è sotto osservazione! Grazie di cuore a tutti”, si legge tra le righe dello statement che Giuseppe Garibaldi rilascia nel post diramato via Instagram, pubblicamente.

Insomma, a quanto pare Giuseppe Garibaldi é in buone condizioni di salute generale e non rischia la partecipazione al gioco della convivenza forzata, con tanto del rientro nella Casa più spiata d’Italia prevista per il gieffini come reso noto dal comunicato del reality show.

