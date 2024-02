Grande fratello, Giuseppe Garibaldi: come sta, dopo il malore?”/ “Mangia e parla, ma per tornare.. “

Giuseppe Garibaldi ritorna nella Casa di Grande fratello: lo spiffero, dopo il malore

Giuseppe Garibaldi é il nuovo caso nel gioco della Casa più spiata d’Italia, dal momento che il gieffino ha accusato un malore improvviso al Grande Fratello. Nelle ore che seguono il nuovo comunicato diramato online dalla produzione del Grande Fratello 2024, il gieffino riporta uno stato di buona salute generale, come attenzionato dal contenuto del comunicato diramato a mezzo social dalla produzione del reality show, ma non solo. In un post diramato via Instagram, inoltre, il fratello del gieffino, Nicola Garibaldi, fa sapere che Giuseppe sia in fase di follow up, verso la guarigione, rispetto al malessere che lo ha colpito nel primo weekend di inizio febbraio 2024.

Inoltre, intanto, in una confidenza intimista registratasi nel gioco della Casa più spiata d’Italia, si apprende che Giuseppe Garibaldi sia tornato a mangiare e a parlare dopo il triste accadimento che nelle scorse ore lo ha visto perdere i sensi nel mezzo di un malore accusato inaspettatamente.

Parlando tra loro, nel gioco della Casa di Grande fratello 2024, Anita Olivieri e Massimiliano Varrese forniscono più dettagli sul caso choc di Giuseppe Garibaldi, spifferando così di essere a conoscenza delle condizioni del gieffino, il cui rientro nel gioco sarebbe assicurato.

La verità di Giuseppe Garibaldi in un dialogo rivelatorio

Anita, nel dialogo rivelatorio con Massimiliano, lo aggiorna

su Giuseppe e dice: “Lui tutto bene, ho sentito la famiglia e si è ripreso, mangia e parla, ma per tornare dovrà fare una quarantena e dovrebbe così rientrare lunedì”. Insomma, l’arcano del caso Giuseppe Garibaldi e così risolto. Il gieffino finito vittima di un malore improvviso é chiamato alla re-entry nel gioco di Grande fratello, dal momento che riporta delle condizioni di follow up, anche se per lui é previsto un ritorno previa-quarantena nella Casa, a scanso di una eventuale ondata di contagio da Covid-19 o varianti.

