Grande fratello, Giuseppe Garibaldi si ritira dal gioco?/ Il comunicato, dopo il malore

Mentre Beatrice Luzzi sembra perdere consensi dell’occhio pubblico, tra i nominati al televoto di Grande fratello, la prova di votazioni rischia la chiusura visto il malore choc di Giuseppe Garibaldi. Il giovane flirt ormai chiuso dell’attrice dalla fulva chioma ha accusato nelle scorse ore un malore improvviso e a dir poco choc per gli inquilini nella Casa, destando preoccupazione manifesta anche nella stessa Beatrice Luzzi. Il giovane é stato prontamente soccorso per degli accertamenti dovuti, volti a verificare il buono stato di salute del gieffino, e in replica all’occhio pubblico di Grande fratello 2024, che si chiede nel web se il televoto corrente possa essere chiuso con la possibile uscita di scena di Giuseppe per un ritiro, giunge su Instagram un comunicato.

É la produzione di Grande fratello, che in un nuovo statement social rilasciato su Instagram fa sapere che Giuseppe Garibaldi prosegue la sua esperienza nonostante il malore.

Il comunicato di Grande fratello 2024 ridimensiona la gravità del malore di Giuseppe Garibaldi

“In seguito a un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile. #Grande Fratello”, si legge nel post diramato dalla produzione del reality show attiva online e che ora registra un tripudio di interazioni degli internauti, su Instagram.

Insomma, sembra proprio che Giuseppe Garibaldi sia destinato alla permanenza nel reality show, nonostante il malore subìto nelle ore precedenti, che ha letteralmente lasciato sotto chock gli abitanti nella Casa più spiata d’Italia e i più tra i telespettatori dell’occhio pubblico.

Nel frattempo, non a caso, i fan di Giuseppe Garibaldi si dicono rincuorati dal content del comunicato social, che darebbe per riconfermata la partecipazione dell’ex flirt di Beatrice Luzzi nel reality show della convivenza forzata e in onda sulle reti Mediaset.













